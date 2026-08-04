Ariana Grande nem a negatív kommentek miatt vonul vissza

Ariana Grande részletesebben is kifejtette nemrég hozott döntését, miszerint turnéja jövő havi befejeztével „visszalép a nyilvánosságtól”. Korábban a szóvivője „véget nem érő, állandó ítélkezéssel” indokolta a döntést.

Fotó: VALERIE MACON/AFP

Hétfő este, a háromnapos chicagói koncertsorozat első állomásán a 33 éves zenész-színésznő jegyzetekből olvasva így szólt a rajongókhoz: „A tegnap megjelent bejelentés nem egy hirtelen felindulásból elkövetett vagy impulzív dolog volt. Ezt már régen elhatároztam, és csendben terveztem.”

Grande utalni látszott a testsúlyát övező, folyamatos lakossági aggodalmakra is, amelyek azután erősödtek meg, hogy a múlt héten megjelent az azonos című új albumának felvezető kislemezéhez, a Petal-hoz készült klip. Amikor a videót megosztották az Instagramon, a bejegyzéshez egy közösségi megjegyzést fűztek, amely az evészavarral küzdőket igazította el a segítségnyújtó szervezetek felé.

„Hallottam, hogy a rajongóim aggódtak, amiért a negatív hangok elrontják számomra a dolgokat, de ez nem is állhatna távolabb az igazságtól” – mondta. „Határokat kell szabni, az emberi lényeknek pedig időnként szüksége van egy kis szünetre.”

Jelenlegi turnéját élete „egyik leggyógyítóbb, legszebb, legigazabb és legkülönlegesebb élményének” nevezte. A koncertsorozat augusztus 15-től a londoni O2 Arénában folytatódik egy 10 estés sorozattal. (via The Guardian)