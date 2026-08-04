Az ATV-ből a közmédiába megy Stohl Luca

Négy év után távozik az ATV-től és a közmédiába igazol át Stohl Luca, írja az Index, amit az ATV is megerősített.

„Több jelentős piaci szereplőhöz hasonlóan az ATV szakmai csapata is változásokon esik át a nyáron. Stohl Luca távozását követően az ATV Híradó esti műsorvezetői szeptembertől az újonnan érkező Varga Edit, Benke Lúcia, Gesztesi Máté és Tóth Géza lesznek. További műsorvezetők és szerkesztők érkezéséről a csatorna hamarosan bejelentést tesz” – írta megkeresésünkre az ATV.

Fotó: BEST

Stohl Luca tévés karierje 2016-ban kezdődött a Fem3 Cafénál műsorvezetőként, majd 2017-ben a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, 2018-ban pedig a Vigyázat, szülővel vagyok! műsor netes riportere volt. 2018-tól a Ninja Warrior Hungary műsorvezetője. Dolgozott a TV2-nél a Dancing with the Starsban és a Tények Pluszban is, utóbbiból 2020-ban jött el.