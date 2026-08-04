Az energiaválság hozta el az ellenzéki Fidesz eddigi legaktívabb kormányellenes kampányát

POLITIKA

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  • ATahóterror van című 2022-es cikkemben ezt írtam: „Az a fajta önzéskultusz, amit a kormány tahó hőbörgést gerjesztve véd, valójában csak arról szól, hogy: »Nekem legyen jó, hadd szarjak már bele abba, hogy szétrohad a környezetem!«”
  • Azóta eltelt négy év, a Fidesz ellenzékbe került, most pedig az aszály és a kánikula miatt Magyarország példátlan energiaválsággal néz szembe, ami akár gazdasági krízisbe is átcsaphat.
  • Megnéztük, mit kezd a válsággal a kormányzati pozícióból ellenzékbe került Fidesz: féligazságokra építve hergelnek. (Orbán Viktort kivéve, aki egy hete nem adott magáról életjelet.)

A legszélsőségesebb hang ezúttal is Orbán Viktor igeforrása, a Vadhajtások, ami már nem először tett nyíltan hitet az agyatlan tahóterror mellett: „Ne ugassatok nekünk! Klíma megy, hűtő megy! Mert nekünk nem kell a változás! Az nektek kellett!” (A Magyar Mérnöki Kamara egyébként gyakorlati tanácsokkal segíti az energiaspórolást.) Dopeman, aki szintén Orbán egyik kedvenc influenszere, pedig azt a dezinfót is terjeszti, hogy „a német nyelvterületen még szánt szándékkal vissza is tartják a Duna vizét, hogy az előírt terv könnyebben menjen”.

De nem csak a radikálisok ugrottak fejest a kiapadt Dunába: a Fidesz képviselői is aktívabbak, mint április 12. óta bármikor.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a vízmegtartás és az energiaellátás tekintetében is jobb állapotban adták át az országot, mint ahogyan 2010-ben átvették, és bár a Fidesz-kormány nem volt tökéletes, máshogy is lehetett volna priorizálni a feladatokat, „az elmúlt kormányok nem tudják magukra vállalni azt a felelősséget, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány számára előzetesen minden várható és nem várható problémát megoldjon a jelenlegi kormány helyett”. Szerinte Magyarországon az energiaszuverenitás kora véget ért.

A mostani energiaválságnak tehát a Fidesz szerint nem az elmúlt 16 év döntései alapoztak meg, a három hónapja felállt kormánynak viszont azonnal meg kéne oldania mindent. Fideszes képviselők és influenszerek nem is győznek felháborodni az energiaválság legkülönbözőbb leágazásain, a Magyar-kormány alkalmatlanságát bizonyítandó.

Bohár Dániel, a Fidesz-frakció vendége arról posztolt: „Magyar Péter törökországi jet skije egy óra alatt kb. 30 liter benzint fogyaszt, ennyivel egy átlagos autó akár 5-600 kilométert is el tud menni. De most ő szólítja fel a magyarokat, hogy spóroljanak.” (Egyébként amikor a kormányfő július elején Törökországban nyaralt, itthon 30 fok sem volt.) A mandineres Kovács András arról vlogolt, hogy nem erről volt szó, hanem a Tisza Párt azzal kampányolt, hogy az emberek jobban fognak élni és többet fogyaszthatnak.

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