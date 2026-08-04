Egyre biztosabb, hogy a Tesco el fog tűnni Magyarországról

Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai érdekeltségeinek értékesítése, írja a Portfolio. Az üzleti lap a cseh E15 értesülését szemlézve arról számolt be: a brit áruházlánc már megbízta a Citigroupot és a Goldman Sachsot a tranzakció előkészítésével. A Tesco nemcsak Magyarországról, egész Közép-Európából kivonul, de az itteni üzletágat a cseh és a szlovák hálózattól elkülönítve kínálhatja fel.

A magyar hálózat a Tesco 2026 júniusában közzétett vállalati dokumentuma alapján 200 üzletből áll. Ugyanez a dokumentum 184 csehországi és 182 szlovákiai egységet említ. A lánc 1995-ben lépett be Magyarországra, és jelenleg közel kilencezer alkalmazottat foglalkoztat.

A cseh E15 a cseh–szlovák csomag lehetséges vásárlói között említi a Lidlt és a Kauflandot tulajdonló Schwarz-csoportot, valamint a Szlovákiában terjeszkedő lengyel Biedronkát, a magyar hálózatra azonban nem nevezett meg konkrét vevőt.

Maga a Tesco még nem erősítette meg, hogy tervezi régiós jelenléte felszámolását. Amikor július elején a Financial Times is megpendítette a lehetséges távozás hírét, a lap kérdésére a cég annyit reagált: „Soha nem kommentálunk pletykákat vagy találgatásokat.”