Elhunyt Gulyás János, aki kereken 40 évig volt Borsodbóta polgármestere

Elhunyt Gulyás János, Borsodbóta polgármestere, írta meg a Telex. Csuzda Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője a közösségi oldalán a hírről beszámolva azt írta, „János négy évtizeden át, 1986 óta vezette szeretett települését, amelynek fejlődését rendkívüli elhivatottsággal és fáradhatatlan munkával szolgálta. Munkásságát a kitartás, a következetesség és a közösség iránti felelősségvállalás jellemezte, miközben számtalan fejlesztésért és sikeres pályázatért dolgozott a falu érdekében.”

Gulyás János negyben évig volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település első embere, 2024-ben tizenkettedszer is újraválasztották. A falu közösségi oldalán az olvasható, 1986. május 1-jétől volt tanácselnök, 1990-től polgármester volt. „Mindenki emberségéről és településvezetői elhivatottságáról emlegette és fogja emlegetni Őt” – írják.

Gulyás Jánost arról is ismerték országosan, hogy marxistának vallotta magát, és ekként ő volt az ország egyetlen munkáspárti polgármestere.

Az elhunyt polgármester búcsúztatását 2026. augusztus 10-én tartják a borsodbótai temetőben.