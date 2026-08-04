Hangyányit emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél

Ugyan még szemüveg kell hozzá, de a Duna vízszintjén a fővárosnál enyhe emelkedést lehet látni a vízmérce adataiban az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapján.

Eszerint míg vasárnap még 9 centiméter volt a Duna vízszintje, kedd hajnalra már 15 centiméterre emelkedett. Ez hétfőhöz képest egy centis emelkedést jelent. Előreláthatóan pedig tovább fog emelkedni, a hétvégére Budapestnél 38 centiméterre emelkedhet a vízszint.

Fotó: Vízügy

Paksnál egyelőre még ingadozó a helyzet, hétfő éjjel –140 centiméter volt a Duna szintje, ami kedd hajnalra -138-ra mérsőklődött, de ilyen 1-2 fokos ingadozások hétfőn is jellemzők voltak.