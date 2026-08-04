Magyar Péter nem hitte, nem is lett belőle semmise

Fél napig úgy nézett ki, hogy Hajdú Gábor az M1 Híradójának főszerkesztője, Borsa Miklós pedig az egyik műsorvezetője lesz.

Végül a megbízatásukat visszavonta a közmédia vezetősége, de talán ki se kellett volna nevezni őket.

A legnagyobb kérdés azonban az: a kormánytól függetlenül működő közmédia döntésében volt-e szerepe Magyar Péter miniszterelnöknek, aki a megbízatás visszavonása előtt kommentben kételkedett abban, hogy a két újságíró csakugyan az M1-ben folytatja.

„Keresse az MTVA Sajtóirodáját!” – hárította el telefonos megkeresésünket Hajdú Gábor, az M1 Híradó hétfőn este bejelentett új főszerkesztője.

Alig telt 10 perc, amikor a szerkesztőség ügyeleti emailcímére megjött az MTVA Sajtóirodájának közleménye arról, hogy Hajdú Gábor nem lesz főszerkesztő, Borsa Miklós pedig nem lesz műsorvezető az új M1-en.

Esetükben az is meglepő volt, hogy egyáltalán felmerült a nevük. Mindketten részt vettek a bukott Orbán-rezsim propagandájának terjesztésében, még ha egy idő után ki is szálltak belőle, akárcsak Magyar Péter a fideszes holdudvarból. Közben sok más újságíró állandó hatalmi fenyegetések közepette dolgozott az elmúlt években, vannak kollégák, akiknek több munkahelyről is azért kellett eljönnie, mert a Fidesz bedarálta. Vagyis nem volt kötelező részt venni az orbáni hazugságiparban akár csak egy percig is, sokan ki tudták ezt kerülni az elmúlt 16 évben. És sokaknál ugyanúgy egészségügyi problémákhoz vezetett a függetlenségük fel nem adása, ahogy – majd látni fogjuk – Borsa Miklósnál is vezetett a hazugságkényszer.

Hajdú a súlyosabb eset. A 2010-es években Hír TV-s, majd Echo TV-s volt, az utóbbi években pedig a Talentis Groupnál, azaz Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértőként és projektvezetőként dolgozott, sőt: 2023 januárjától a Mészáros-csoportnál kommunikációs specialista volt, újságírókkal tartotta a kapcsolatot. Mit gondoltak vajon, amikor az MTVA-nál megszületett a kinevezéséről szóló döntés? Hogy a sajtó nem jön rá, hogy ez a Hajdú Gábor az a Hajdú Gábor? A hétfő esti közleményben ugyanis egy szó sincs Mészárosról, a 2020-as évekről csupán ez az elkenős mondat emlékezik meg: „Az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.”

Másképp látta a világot

Borsa Miklós esete egy kicsit más, ő jobban a reflektorfényben volt. Vele indult a fideszes propagandát nyíltan terjesztő új M1, majd kiszállt, amikor állítása szerint megverték. A Válasz Online 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörése után nem sokkal csinált vele interjút. Addigra másképp látta már a világot, a házába például ukrán menekülteket fogadott be, elismerte, hogy hírolvasóként többször hazudnia kellett, és ebbe a szó szoros értelmében belebetegedett.

Az új, végül visszavont megbízatása fényében érdekes ez az akkori gondolatmenete:

„Az objektivitásra legalább törekvő hírszolgáltatásra egyre kisebb az igény a néző-hallgató-olvasó részéről. A legtöbben egyszerűen megerősítést szeretnének: válogatott információkat, amelyek már meglévő véleményüket támasztják alá. Aki szerint nincs is háború, az meg sem nézi azt a híradót, amely mutatja, hogy van. És nagyon nehéz változtatni a véleményen, még akkor is, ha nyilvánvalóan hamis tényeken alapul.”

Az interjút készítő Stumpf András különben a négy évvel ezelőtti interjúját kedd reggel még ezekkel a szavakkal ajánlotta követői figyelmébe: „Látom, megy a hörgés például Borsa Miklós miatt is, aki állítólag visszakerül az M1 képernyőjére. Vele négy éve készítettem interjút. Kommentbe teszem. Hörgés előtt érdemes elolvasni. Aztán nem is lesz hörgés.”

Nem hinném...

Hajdú és Borsa kinevezése végül Magyar Péter kommentje miatt marad sokáig emlékezetes. A miniszterelnök a hírt közlő Telex cikke alá azt kommentelte: „Nem hinném...”

A komment ugyan többfélét is jelenthetett volna, valójában teljesen egyértelmű volt: Magyar Péter nem hinné, hogy Borsa visszatér a képernyőre, Hajdú pedig főszerkesztő lesz.

A komment után fél nap telt el, és a két jelölt máris lapátra került. „Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége - írta közleményében az MTVA Sajtóiroda. - A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.”

Vagyis az MTVA vezetése Hajdú és Borsa kinevezésével hozott egy erősen megkérdőjelezhető döntést, majd a miniszterelnök két szavas kommentje után visszavonták az egészet. Ritka pillanat, amikor egy szervezetnél fél napon belül kérdőjeleződik meg az új vezetés alkalmassága és függetlensége.

Kérdéseink azért még maradtak, ezeket megküldtük a kormánynak és az MTVA Sajtóirodájának. Magyar Péter kommentje miatt vonták vissza a kinevezéseket? A történtek nem csorbítják az új közmédia szabadságát, függetlenségét, még akkor is, ha nagy port kavart kinevezésekről volt szó? Az új köztelevízió vezetőinek, arcainak kiválasztásában mennyire szempont az, hogy részt vettek-e a Orbán-rezsim propagandájának terjesztésében? Ha érkezik válasz, közöljük.

Bodacz maradhatott

Jelenleg amúgy a Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter által kinevezett Grósz Judit miniszteri biztos fogja össze a közmédia körüli teendőket.

Nem ez volt az MTVA első vitatható személyi döntése, de akkor azt nem vonták vissza. Igaz, miniszterelnöki komment sem érkezett az ügyben.

Bodacz Balázs, a júliusban kinevezett hírigazgató 2013-ban a fideszes Hír TV Célpont című műsorában a Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről forgatott egy manipulatív propagandaanyagot. „Tényleg a hírhamisító után csak olyan vezetőt lehet találni erre a fontos posztra, aki gyerekekről gyártott lejárató anyagot a Fidesz propaganda egyik kiemelt műsorában?” – tette fel a kérdést az akkori történéseket felidéző posztjában, lánya miatt személyesen is érintett Pikó András egykori tévés, VIII. kerületi polgármester.

„Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is”– válaszolta Bodacz, és elnézést kért a felidézett riportja miatt.

Divinyiről semmit nem tudni

Nem úgy Divinyi Zsombor esetében, akit Forsthoffer Ágnes házelnök július elején jelölt az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére. Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő később arról írt, hogy Divinyi egy „NER-es kislovag”, mire jött a miniszterelnöki komment: „Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni.” Divinyi végül maga lépett vissza.