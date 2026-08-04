Saját bajtársaira és civilekre nyitott tüzet egy orosz katona a megszállt Krím-félszigeten

Négy embert ölt meg egy katona az Oroszország által elcsatolt Krím félszigeten egy látszólag ok nélküli, találomra elkövetett fegyveres mészárlás során. A Moszkva által kinevezett regionális kormányzó, Mihail Razvozsajev közölte, hogy a fegyveres tüzet nyitott katonatársaira, akik közül egyet megölt, egy másikat pedig megsebesített. Ezt követően három civillel végzett Hmelnyickoje faluban – két férfival (egy 71 és egy 59 éves) és egy 64 éves nővel. További három ember megsérült.

A „felszabadító orosz hadsereget” dicsőítő plakát Szimferopolban Fotó: STRINGER/AFP

A támadót őrizetbe vették, a lövöldözés indítékát pedig még vizsgálják – mondta Razvozsajev. Kilétét nyilvánosan nem hozták nyilvánosságra, és a helyi tisztviselők arról sem adtak ki tájékoztatást, hogy az orosz fegyveres erők melyik hadneménél szolgált. Razvozsajev továbbá sürgette továbbá a lakosságot, hogy kizárólag a hivatalos információkra hagyatkozzanak, és ne „terjesszenek ellenőrizetlen pletykákat” a lövöldözés hátteréről vagy a támadó személyazonosságáról.

Oroszország 2014 óta tartja ellenőrzése alatt az Ukrajnához tartozó Krím-félszigetét. A nemzetközi közösség túlnyomó többsége elutasítja az annektálást, és azt ukrán terület megszállásának tekinti. Oroszország jelentős katonai jelenlétet tart fenn a térségben, amelyet Ukrajna rendszeresen drón- és rakétacsapásokkal vesz célba. (via BBC)