Újabb melegrekord, de picit emelkedő vízszint Budapestnél

Három nőstény oroszlán pusztult el egy tokiói állatkertben, feltehetően a hőség okozta megbetegedés következtében.

A három oroszlán egy héten belül pusztult el a Tokió nyugati részén található Tama Állatkertben. A boncolások szerint a három és tizenöt év közötti állatok kiszáradástól és többszervi elégtelenségtől szenvedtek, ami arra utal, hogy a pusztulásukat a hőség okozta, közölte az állatkert.

Az állatkert közlése szerint Mugi, egy hároméves nőstény oroszlán július 19-én elvesztette az étvágyát, másnap pedig már felállni sem tudott. Az állatkert dolgozói szellőztetéssel és vízzel próbálták lehűteni, később pedig bőr alá adott folyadékot, májerősítő szereket és vitaminokat kapott. Végül azonban július 28-án elpusztult.

Illusztráció. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance/AFP

Ichigo, egy 11 éves nőstény oroszlán néhány nappal később, július 31-én pusztult el. Luena, egy 15 éves nőstény oroszlán vasárnap halt meg. Rajtuk kívül további három oroszlán van rosszul, az állatok folyadékot, gyógyszereket és vitaminokat kapnak.

„Most először tapasztaltunk ilyesmit. Tavaly is meleg volt, de akkor egyik oroszlánunk sem betegedett meg így” – mondta a BBC-nek Miwa Kosaka, az állatkert képviselője.

Napok óta Japánban is 40 fok körüli hőmérsékletet mérnek. (BBC)