Újabb melegrekord, de picit emelkedő vízszint Budapestnél
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Majdnem teljesen le kellett kapcsolni Paksot
„Hajnali fél kettő körül pár milliméterre a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina” - írja Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Facebookon.
A miniszterelnök a posztjában azt is írja, ismét Paksra látogat.
Három nőstény oroszlán pusztult el egy tokiói állatkertben, feltehetően a hőség okozta megbetegedés következtében.
A három oroszlán egy héten belül pusztult el a Tokió nyugati részén található Tama Állatkertben. A boncolások szerint a három és tizenöt év közötti állatok kiszáradástól és többszervi elégtelenségtől szenvedtek, ami arra utal, hogy a pusztulásukat a hőség okozta, közölte az állatkert.
Az állatkert közlése szerint Mugi, egy hároméves nőstény oroszlán július 19-én elvesztette az étvágyát, másnap pedig már felállni sem tudott. Az állatkert dolgozói szellőztetéssel és vízzel próbálták lehűteni, később pedig bőr alá adott folyadékot, májerősítő szereket és vitaminokat kapott. Végül azonban július 28-án elpusztult.
Ichigo, egy 11 éves nőstény oroszlán néhány nappal később, július 31-én pusztult el. Luena, egy 15 éves nőstény oroszlán vasárnap halt meg. Rajtuk kívül további három oroszlán van rosszul, az állatok folyadékot, gyógyszereket és vitaminokat kapnak.
„Most először tapasztaltunk ilyesmit. Tavaly is meleg volt, de akkor egyik oroszlánunk sem betegedett meg így” – mondta a BBC-nek Miwa Kosaka, az állatkert képviselője.
Napok óta Japánban is 40 fok körüli hőmérsékletet mérnek. (BBC)
Tovább súlyosbodott a mezőgazdasági aszály Magyarországon. Az elmúlt héten csak hétfőn esett többfelé, vasárnap pedig elszórtan alakultak ki záporok és zivatarok, de 5–10 milliméternél több csapadék csak kis területeken hullott, írja a HungaroMet.
Az Alföld nagy részén az elmúlt 30 napban még 5 milliméter eső sem esett. Május óta pedig az ország nagy részén 70–140 milliméterrel marad el a csapadék mennyisége a sokéves átlagtól. A Balatontól délnyugatra még van valamennyi nedvesség a talaj felső egy méterében, máshol viszont már kritikusan száraz a föld.
A napraforgó és a kukorica többfelé idő előtt érni kezdett. Az öntözetlen kukoricatáblák többsége nagyon rossz állapotban van, sok helyen már a növények is száradnak. Valamivel jobb a helyzet a Dunántúl délnyugati részén és Miskolc környékén, de a talaj ott is nagyon száraz.
Az ország nagy részén már nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van, és az elmúlt tíz napban tovább romlott a helyzet. Április 1. óta a napok 80 százalékában az ország legalább 30 százalékát közepes vagy annál súlyosabb aszály érintette. Pest és Hajdú-Bihar megyében volt eddig a legtöbb aszályos nap, és nagy területeken már a 2022-es, katasztrofális évnél is rosszabb állapotban van a növényzet. Mivel a következő héten sem várható komolyabb eső, az aszály tovább erősödhet.
A Hungaromet előrejelzése szerint kedd délutánra az ország több pontján is elérheti a hőmérséklet a 41 fokot.
Mint írják, nagyrészt derült, napos idő várható legfeljebb kevés gomolyfelhővel. Egy-két futózápor maximum az Északi-középhegység térségében lehet. A Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este se lesz jobb, akkor 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
Ugyan még szemüveg kell hozzá, de a Duna vízszintjén a fővárosnál enyhe emelkedést lehet látni a vízmérce adataiban az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapján.
Eszerint míg vasárnap még 9 centiméter volt a Duna vízszintje, kedd hajnalra már 15 centiméterre emelkedett. Ez hétfőhöz képest egy centis emelkedést jelent. Előreláthatóan pedig tovább fog emelkedni, a hétvégére Budapestnél 38 centiméterre emelkedhet a vízszint.