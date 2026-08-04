Ukrajna nemcsak egy orosz online kereskedőcéget támad, hanem a hadigazdaság egyik tartóoszlopát is

Ahhoz már hozzászokott a világ, hogy Ukrajna rendszeresen intéz mélységi csapásokat az orosz üzemanyag-infrastruktúra és olajfinomítók, vagy éppen katonai célpontok ellen, az viszont új jelenség, hogy egy online kiskereskedő cég raktárait is támadják a hadsereg drónjai. Július 18. óta a Wildberries online piactér tizennyolc raktáráruházát érte támadás, ezek augusztus 2-ai adatok szerint a cég teljes logisztikai infrastruktúrájának nagyjából 20 százalékát érintették eddig, és a támadások azóta sem álltak le: augusztus 3-án és 4-én újabb raktárakat ért csapás a moszkvai és a leningrádi területen. Miért támadják a Wildberriest, és milyen következményei lehetnek a csapásoknak az orosz gazdaságra?
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