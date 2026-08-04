„Nagyon jól ismerem a NATO-t. Tizenkét éven át személyesen is dolgoztam azon, hogy átvegyük a NATO-szabványokat, és rendre meséket kellett hallgatnom arról, hogy küszöbön áll a csatlakozásunk. Ez sajnos soha nem fog megtörténni.”

Erről beszélt Valerij Zaluzsnij egy euronintegrációs tematikájú nagyköveti találkozón Kijevben a Jevropejszka Pravda cikke szerint.

Az ukrán fegyveres erők egykori főparancsnoka, Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete szerint a hadseregük jelenlegi fejlettségi szintje mellett lehetetlen csatlakozni a szervezethez, amelyet még mindig második világháborús doktrínák mentén működtetnek. Zaluzsnij meglepő összehasonlítást tett Oroszországgal és a NATO-val kapcsolatban is. Azt mondta, az Észak-atlanti Szövetség a következő tizenkét évet azzal töltheti, hogy átálljon a szabványokra, amelyek alkalmazása révén elérhetné az Orosz Föderáció fejlettségi szintjének akár csak felét.

Volodimir Zelenszkij és Valerij Zaluzsnij 2023. július 27-én Fotó: Ukrajna Elnöki Hivatala/AFP

Zaluzsnij mindazonáltal elismerte, hogy Ukrajnának szüksége van technológiákra, amelyeket a NATO-tagok biztosíthatnak számára, mégis úgy vélte, hazájának olyan blokkokhoz és szövetségekhez kell később csatlakoznia, amelyek még csak formálódóban vannak. Ez elsősorban egy európai katonai-politikai-biztonsági szervezet lehet szerinte.

Valerij Zaluzsnij 2021 és 2024 között volt az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, és ebben a pozícióban rendkívüli népszerűségre tett szert hazájában. Az ukrán médiában sokat írtak-beszéltek arról – a 444-en is foglalkoztunk a témával nemegyszer –, hogy ő lehet a következő elnökválasztáson Volodimir Zelenszkij esélyes kihívója, azt azonban, hogy valóban megméretné magát, soha nem mondta ki hivatalosan. Zelenszkij ezzel együtt 2024 februárjában eltávolította őt a hadsereg éléről, majd három hónappal később elküldte Londonba nagykövetnek.