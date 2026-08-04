Visszatérő híradók, újabb melegrekordok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak. Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.
Reggel új negatív vízállásrekordot mértek Paksnál, vasárnap pedig megdőlt a fővárosi melegrekord. Forsthoffer Ágnes egyeztetni hívta a kormányt, és a pártokat, mire Bóka János Fidesz-frakcióvezető illegális lakásfoglalónak nevezte a Sándor-palota átmeneti lakóját. A MAVIR adatai szerint a magyar cégek és lakosok tényleg visszafogták az áramfogyasztásukat, de a döntő ez a hét lesz. Magyar Péter felszólította Mészáros Lőrincet, hogy tekerje le az egyik gyárát.
Tények helyett TV2 Híradó néven indul újra a TV2 híradója, a Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását, az M1 Híradója pedig azzal a Borsa Miklóssal indul újra, aki onnan való távozása után elismerte, hogy korábban hazudott. Feledy Botond lett a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Rácz András pedig a helyettese. Budai Gyula lemondott a mandátumáról, Habony Árpád pedig emigrált.
Hír volt még:
Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott. Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.
Ekkorát még egyszer sem hallgattak az oroszok, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket. A szombat esti moszkvai étteremrobbantás célpontja nagy valószínűséggel Alekszandr Csajko vezérezredes volt, akiről azóta sem tudni, hogy sértetlen-e, vagy sem. A lánya szinte biztosan megsebesült. A történteket terrortámadásként kezelik.
Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió].
Méghozzá hétfőn, azaz augusztus 3-án. Pachmann Péterrel.
Szijjártó Péter távozásával az árnyéka is elhagyja a országgyűlést.
Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.
Elindult a megújult közbringarendszer hétfőn Budapesten.
A külpolitikai szakértő azt mondta, „ha hív a haza, nem lehet nemet mondani”.
Azt üzente az oligarchának, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni.
Az UEFA nyomozással fenyegeti és felszólította, hogy ne semmisítse meg az iratokat. A Tanács 37 tagjából 19 összehívhatja az elnök azonnali kirúgásáról döntő ülést és elvileg bőven van ennyi elégedetlen tag.
A fideszes kampányguru a lombardiai Varesét adta meg címként július végén a cégei adatlapján.
A szombat esti moszkvai étteremrobbantás célpontja nagy valószínűséggel Alekszandr Csajko vezérezredes volt, akiről azóta sem tudni, hogy sértetlen-e, vagy sem. A lánya szinte biztosan megsebesült. A történteket terrortámadásként kezelik.
Hajnalban már mínusz 137 centinél járt a Duna. Korábban azt mondták, mínusz 134 centitől teljesen le kell állítani az erőművet.
A Híradó új főszerkesztője pedig az Echo TV-t is megjárta.
Az iskola legyen gyerekközpontú, igazságos, és neveljen demokráciára. K. Horváth Zsolt társadalomtörténész szerint ehhez elég lenne elővenni és a 21. századhoz igazítani az elfeledett reformelképzeléseket.
A független hitelminősítők számításba vették, hogy a kormányváltás miatt változhat a közbeszerzési gyakorlat.
Verspárbaj.
Ha trollkodásról van szó, nem számít semmi.
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
A júniusi hőség idején még mindenki magasról tett a kormány kérésére. Most már nem és ez eddig meg is látszott, szerencsére.
Az általa idézett kutatások ellentmondtak más felméréseknek, és olyan adatokat hasonlítottak össze, amiket valójában nem lehetett volna.
Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.
Hőség, klímakatasztrófa, vízhiány és energiaválság, percről percre: Újabb melegrekord dőlt meg, Budapesten és Paksnál is új negatív vízállási rekordot mértek, a következő napokban teljesen leállíthatják az erőművet.
Mivel az elmúlt három hónapban nem indítványozták a mentelmi jogának felfüggesztését, ezért a fideszes képviselő szerint nincs is vele szemben olyan adat, amire ezt alapozni tudnák.
Feledy Botonddal fog dolgozni.
A XX. század egyik legfontosabb és legsikeresebb magyar társadalomtudósa nagy tudományos és oktatási sikereit jórészt Ausztráliában és az Egyesült Államokban érte el, de remek könyvei vannak a magyar társadalomról is.
Büszkék az elmúlt hét évre, köszönik az olvasóknak.
Mamutcsontok, német tüzérségi töltényhüvely, Trenka Szamanta horgászbotja és egy évekkel ezelőtt ellopott türkizkék Opel: ahogy csökken a vízszint, úgy adja vissza a folyó, amit eddig rejtegetett.
39,4 fok.
Egy fontos katonai repteret, egy olajfinomítót, egy olajraktárat és a Wildberries online kereskedő raktárát érte találat.