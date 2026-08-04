Visszatérő híradók, újabb melegrekordok

reggel 4

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Belföld

Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak. Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.

Reggel új negatív vízállásrekordot mértek Paksnál, vasárnap pedig megdőlt a fővárosi melegrekord. Forsthoffer Ágnes egyeztetni hívta a kormányt, és a pártokat, mire Bóka János Fidesz-frakcióvezető illegális lakásfoglalónak nevezte a Sándor-palota átmeneti lakóját. A MAVIR adatai szerint a magyar cégek és lakosok tényleg visszafogták az áramfogyasztásukat, de a döntő ez a hét lesz. Magyar Péter felszólította Mészáros Lőrincet, hogy tekerje le az egyik gyárát.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Tények helyett TV2 Híradó néven indul újra a TV2 híradója, a Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását, az M1 Híradója pedig azzal a Borsa Miklóssal indul újra, aki onnan való távozása után elismerte, hogy korábban hazudott. Feledy Botond lett a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Rácz András pedig a helyettese. Budai Gyula lemondott a mandátumáról, Habony Árpád pedig emigrált.

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Külföld

Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott. Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Ekkorát még egyszer sem hallgattak az oroszok, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket. A szombat esti moszkvai étteremrobbantás célpontja nagy valószínűséggel Alekszandr Csajko vezérezredes volt, akiről azóta sem tudni, hogy sértetlen-e, vagy sem. A lánya szinte biztosan megsebesült. A történteket terrortámadásként kezelik.

Podcast

Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió].

Grafika: Kiss Bence / 444

Laptárs

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Új negatív vízállásrekord Paksnál

Hajnalban már mínusz 137 centinél járt a Duna. Korábban azt mondták, mínusz 134 centitől teljesen le kell állítani az erőművet.

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belföld

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A júniusi hőség idején még mindenki magasról tett a kormány kérésére. Most már nem és ez eddig meg is látszott, szerencsére.

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Az általa idézett kutatások ellentmondtak más felméréseknek, és olyan adatokat hasonlítottak össze, amiket valójában nem lehetett volna.

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Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott

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Mivel az elmúlt három hónapban nem indítványozták a mentelmi jogának felfüggesztését, ezért a fideszes képviselő szerint nincs is vele szemben olyan adat, amire ezt alapozni tudnák.

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