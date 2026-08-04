Vízibicikli helyett vízen járás – így néz ki a Balaton 2026 nyarán

Az idei extrém szárazság és a sorozatos hőkupolák - az év szava! - Magyarország legnagyobb tavát sem hagyták érintetlenül. A Balaton átlagos vízállása jelenleg 54 cm, ami majdnem a fele az optimálisnak.

A tünetek szokás szerint az eleve sekélyebb déli parton a leglátványosabbak: jelenleg Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves strandjain is kisebb erőfeszítést igényel iszapbirkózni, mint úszni egyet. Helyenként akár 50 métert is lehet befelé sétálni bokáig érő vízben, ha valaki jól bírja a napon 40 fokot.

Bár a Balatont egyelőre nem fenyegeti a kiszáradás, a klímaváltozás hatására ezek az időszakok a jövőben egyre gyakoribbá és hosszabbá válhatnak.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444



Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444