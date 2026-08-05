A Lounge Grouppal fennálló szerződése felmondása után átalakítja ügynökségi modelljét a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. közleményt adott ki, ami szerint:

Az átláthatóság, a szakmai minőség és a verseny erősítése érdekében új marketing és kommunikációs ügynökségi struktúrát alakít ki.

A társaság a következő időszakban több lépcsőben meghirdetett pályázatokon keresztül választja ki a marketing-, a média-, a nyomdai, a PR, a social és a rendezvényszervező ügynökségeit.

Az új rendszer kialakítása a szakmai ajánlások és piaci visszajelzések figyelembevételével, független szakértők támogatásával történik.

A Szerencsejáték Zrt. áttér a többügynökségi modellre, miután felmondta a Balásy Gyula-féle Lounge Grouppal fennálló szerződését. A cég most azon dolgozik, hogy az idei évre vonatkozóan, a rendelkezésre álló szűk időkeretre tekintettel zárt meghívásos pályázatokat írjon ki szigorú szakmai szempontok szerint, másrészt meghirdesse a következő évekre szóló nyílt tendereit.

Mezőkövesdi lottózó 2023. április 9-én. Fotó: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

Az állami cég így a következő időszakban fokozatos átmenettel alakítja át ügynökségi együttműködéseit. A 2026-ra szóló három meghívásos pályázatát PR és social kommunikációs, rendezvényszervezési, valamint kampánytervezési- és megvalósítási feladatokra hirdeti meg augusztusban. „Ezek a tenderek idei konkrét kampányokhoz és eseményekhez kapcsolódnak majd, előre meghatározott feltételek és szakmai elvárások mellett. A folyamat során kérdezési lehetőséget és személyes prezentációs alkalmat is biztosít a társaság, az értékelés pedig átlátható, szakmailag megalapozott szempontrendszer alapján történik. A cél, hogy az adott feladatra a legalkalmasabb ügynökségek versenyezhessenek egymással, miközben a társaság gyorsan és hatékonyan tud reagálni az üzleti igényekre” – írja a cég, ami szerint a hosszabb távú modell azonban már a nyílt versenyre épül.

„Az új ügynökségi struktúra kialakításakor az volt a legfontosabb célunk, hogy egy hosszútávon fenntartható, transzparens és szakmailag megalapozott partneri modellt hozzunk létre. Olyan rendszert építünk, amely egyszerre biztosít valódi versenyt a piaci szereplők számára és stratégiai rugalmasságot a Szerencsejáték Zrt. részére. A nemzeti lottótársaság szándéka szerint a magyar kommunikációs piacon egy régóta vágyott dolgot, a tenderdíj biztosítását is vállalja a pályázás során elvégzett szakmai munkáért” – közölte Szász Tamás, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója.

A cég augusztusban küldi el a meghívásos pályázati ajánlatokat a kiválasztott ügynökségeknek. Szász Tamás azt mondta: „A kommunikációs teljesítményt a jövőben még szorosabban szeretnénk összekapcsolni az üzleti eredményekkel, a márkaérték építésével és a fogyasztói élmény fejlesztésével. Ehhez olyan partnerekre van szükségünk, akik stratégiai gondolkodóként képesek hozzájárulni a közös sikerhez. A célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely folyamatos szakmai kihívást és fejlődési lehetőséget jelent minden résztvevő számára, miközben biztosítja, hogy a Szerencsejáték Zrt. a legmagasabb színvonalú kommunikációs megoldásokhoz férjen hozzá.”

Az idei évre szóló zárt, meghívásos pályázatok után a Szerencsejáték Zrt. hamarosan, még idén ősszel meghirdeti a következő időszakra szóló öt nagy tenderét is, várhatóan 1+1 évre. A nyílt tendereknél már a pályázati dokumentáció része a részletes értékelési rendszer, annak érdekében, hogy a pályázatok összehasonlíthatóak, a kiválasztási folyamat pedig transzparens legyen.