A világ állapotja 2026-ban: pelenkás Putyin és a világgal labdázó bébi-Trump kelt ki a német gazda kukoricaföldjén

Bár labirintusoknál nem szokták előre megmutatni a térképet a látogatóknak, Benedikt Lünemann német gazdánál az a lényeg, amit kirajzolnak az útvonalak. A Dortmund közelében lévő kukoricaföldjein 2010 óta minden nyáron készít egy valamiért aktuálisnak érzett képet: ünnepelte már így a Borussia bajnoki címét, de megcsinálta már a kukoricásba Greta Thunberg sziluettjét, 2022-ben - az Ukrajna elleni orosz invázió évében - pedig békegalambot.

Bár ez így már könnyen elcsépeltnek tűnhet, az idei alkotás igazán jól sikerült:

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

A többhektáros táblából Donald Trump és Vlagyimir Putyin pelenkás csecsemőként rajzolódik ki, amint a fűben gügyögnek, miközben a kis Donald egy Föld-mintájú labdával játszik.

Kellemetlen tud ugyan lenni, amikor az alkotó maga akarja szájbarágósan elmagyarázni az amúgy is magáért beszélő műve jelentését, de Lünemann lelkes naiv művészként még erre is hajlandó volt: mint a helyi WDR-nek nyilatkozta, ő a nézők lelkét szeretné megsimogatni, a világ pelenkás urai ugyanis szerinte arra emlékeztetik az embert, hogy „milyen jó dolgunk van, és mennyire boldogok lehetünk, hogy egy működő demokráciában élhetünk még akkor is, ha a világot uraló óriáscsecsemők épp mindent megtesznek ennek ellenkezőjéért”.