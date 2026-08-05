Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a Duna vízszintje emelkedni látszik

„Budapest vízellátása jelenleg még stabil és biztonságos, a szolgáltatás a Duna súlyos apadása ellenére is folyamatos. Miközben dolgozunk azon, hogy így is maradjon, a vízzel való okos takarékoskodás elengedhetetlen” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon.

„Ahhoz, hogy Budapest ivóvízellátása most is stabil, köze van a »láthatatlan folyónak«, a megvalósított fejlesztéseknek és az olyan kiváló szakembereknek is, mint a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója, Csörnyei Géza” – írta Karácsony, aki posztjához egy videót is mellékelt, amin a szakember beszél arról, hogy mit kell tudni a „láthatatlan folyóról” és Budapest vízellátásáról.