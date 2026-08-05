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Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a Duna vízszintje emelkedni látszik


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Karácsony Gergely: Budapest vízellátása jelenleg még stabil és biztonságos

„Budapest vízellátása jelenleg még stabil és biztonságos, a szolgáltatás a Duna súlyos apadása ellenére is folyamatos. Miközben dolgozunk azon, hogy így is maradjon, a vízzel való okos takarékoskodás elengedhetetlen” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon.

„Ahhoz, hogy Budapest ivóvízellátása most is stabil, köze van a »láthatatlan folyónak«, a megvalósított fejlesztéseknek és az olyan kiváló szakembereknek is, mint a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója, Csörnyei Géza” – írta Karácsony, aki posztjához egy videót is mellékelt, amin a szakember beszél arról, hogy mit kell tudni a „láthatatlan folyóról” és Budapest vízellátásáról.

9 százalékkal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban

– erről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tájékoztatott Facebook-posztjában, ahol úgy fogalmazott, hogy „a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek”.

Megköszönte mindenkinek, aki „elhalasztotta az autómosást, takarékosan és megfontoltan öntözött vagy elhalasztotta a medencetöltést és a térkő mosását”.

Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Emlékeztetett arra, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, illetve hogy most jönnek a legkritikusabb napok.

„Ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.”

Kapitány István: Az ország ellátása tegnap is stabil maradt

„Az ország ellátása tegnap is stabil maradt! Az önkéntes fogyasztás csökkentések sokat segítenek! Magyarország összefogott! Köszönjük” – foglalta össze a helyzetet Facebookon szerdán reggel a gazdasági és energetikai miniszter.

Magyar Péter: Most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés

„Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban,így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban”– közölte röviden és tömören a lényeget Magyar Péter szerda reggel Facebookon.

Forrás: Magyar Péter/YouTube

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42 fok

„Folytatódik a hőhullám, ma 37 és 42 fok között alakul a csúcsérték” – ezzel a hírrel indította be a napot Facebookon a Hungaromet, hozzátéve, hogy derült, napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet.

Miután kedden is megdőlt az országos hajnali minimum- és a fővárosi napközbeni maximumhőmérsékleti rekord, nagy rá a sansz, hogy szerdán is meg fog dőlni. Főleg ha lesznek helyek, ahol tényleg elérjük a 42 fokot.

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Emelkedő tendenciát mutatnak a vízállások Paksnál és Budapestnél is

Budapestnél szerdán reggel hatkor 20 centit mutatott a vízmérce a Vízügy honlapja szerint, ami a hétfő éjjeli 9 centihez képest érdemi, ám szabad szemmel még kevésbé észrevehető emelkedés.

Fotó: Németh Dániel/444

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