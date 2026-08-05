Bezárnak az autógyárak?

podcast
  • A német ipar rengeteget keresett a közép-európai munkamegosztáson, mert kontrollálta a márkát, a technológiát és az értékesítési csatornát.
  • Hogyan juthatnak el ide a magyar cégek?
  • Miben mások a lengyelek? Példa.
  • A Saját Tőke az első hazai csatorna, amelyik a professzionális tulajdonlás világával foglalkozik. Kéthetente jelentkező adásainkban körbejárjuk a priváttőke-iparág nemzetközi fejleményeit és a kelet-közép-európai vállalatok legérdekesebb sztorijait.
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Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió]

444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
podcast

Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban

444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Borízű hang #280: Élethalálharc a Központi Azonosítási Ügynökkel [rövid verzió]

Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.

Uj Péter, Winkler Róbert, Bede Márton
podcast

Umami #4: A babot meg a zöldborsót már elvitte a klímaváltozás

Régen borsónagyhatalom voltunk, már alig maradt termelés. Harc az ízetlen, ipari egyenzöldségek ellen, a régi tájfajtákért. A vendég: Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő.

Umami
podcast