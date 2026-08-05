Cenzúratörténelem és home office-stratégiák

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Belföld

Újabb nap, újabb fővárosi melegrekord dőlt meg, miközben egy hangyányit emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél (így néz ez ki most), de Pakson is. A fővárosban mellesleg szabad locsolni, nincs semmiféle vízkorlátozás. „A válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz” – Mészáros Lőrinc cégcsoportja reagált Magyar Péter áramspórolásos kritikájára.

Minden egyéb, a hőséggel kapcsolatos hírünk az egész napos élő adásunkból olvasható vissza, a balatoni képgalériánk pedig itt látható.

Fotó: Bankó Gábor/444

Energiát spórol a home office, vagy csak máshol fogy az áram? A Telekom kéthetes otthoni munkavégzést rendel el, míg a Mol-toronyba továbbra is be kell járni. Ennél valamivel rugalmasabb a Richter és az OTP. Milyen a hatékony munkaszervezés az energiaválság idején? Mikor generálunk többletenergiát a jószándék ellenére és hány háztartásban van egyáltalán légkondi?

Az energiaválság hozta el az ellenzéki Fidesz eddigi legaktívabb kormányellenes kampányát: 1983-ban még ment! A „Tisza-nyalonc” Majkának szabad! „Klíma megy, hűtő megy!” A fideszes politikusok és influenszerek aktívabbak, mint a választás óta bármikor.

A paksi erőmű bővítésére hivatkozva százszoros áron vehettek legelőket és erdőket a környéken, Hadházy Ákos feljelentést tesz.

Forrás: Facebook

Máris visszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását, egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa. Ez önmagában nem volna rossz hír, az viszont már sokkal inkább, hogy egyelőre úgy néz ki a helyzet, hogy mindez Magyar Péter kérésére történt. Stohl Luca az ATV-ből a közmédiába megy, az RTL híradója pedig beszólt a Tények utáni TV2-nek: A lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak.

Közmédiások gyűjtötték éveken át, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél, az MTVA most nyilvánosságra hozott néhány esetet, és vizsgálatot indított.

A Magyar Rádió kedd este bemutatja a 12 éve kicenzúrázott hangjátékot, ami a Szily László könyvéből készült. Laci most megírta, hogy is volt az eset.

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Külföld

Ukrajna nemcsak egy orosz online kereskedőcéget támad, hanem a hadigazdaság egyik tartóoszlopát is. A Wildberries raktáráruházai elleni csapások már eddig is sok milliárdos kárt okoztak – és folytatódnak. Vevői oldalon ott a csomag, ami már nem fut be, a kereskedői oldalon pedig a kár, amit senki sem térít meg.

Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Valerij Zaluzsnij szerint Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja, az egykori ukrán főparancsnok szerint az orosz hadsereg magasabb fejlettségi szinten áll, mint az észak-atlanti szövetség. Török teherhajót lőhettek ki az ukránok Novorosszijszknál. Saját bajtársaira és civilekre nyitott tüzet egy orosz katona a megszállt Krím-félszigeten.

Volodimir Zelenszkij és Valerij Zaluzsnij 2023. július 27-én. Fotó: Ukrajna Elnöki Hivatala/AFP

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