Duna fent, Duna lent

Megnéztünk pár, a közelmúlt magas vízállásainál készült budapesti képet és összehasonlítottuk az augusztus 4-i 15 centiméteres vízállásnál készültekkel. 2024 szeptember 18-án reggel például még 683 cm volt a Duna, ami estére elérte a 700 cm-t, három nappal később pedig 830 cm-en tetőzött.

Az árvízvédelmi operatív törzs 2024. szeptember 21-én (830 centis vízállásnál), és ami maradt belőle 2026-ra.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Fotó: Németh Dániel/444

A Margit-szigetnél 2024 szeptember 16-án este már 590 cm volt vízszint. 2026. augusztus 4-én viszont 15 cm.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Batthyány tér 2024. szeptember 18-án és augusztus 4-én reggel.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Lánchíd 2023. december 27-én, amikor 682cm volt a vízállás, és augusztus 4-én reggel, 15 centivel.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Carl Lutz rakpart 2024. szeptember 19-én, 786 centis Dunával, majd kedden ugyanott.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

Az Árpád híd 2024. szeptember 19-én, és kedden.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Várkert Bazár hajóállomás így nézett ki 2024. szeptember 19-én, alatta a mostani helyzet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

Az Antall József rakpart 2023. december 27-én és augusztus 4-én reggel.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Carl Lutz rakpart 2024. szeptember 21-én és most.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Szabadság híd környéke is vízben állt 2024. szeptember 19-én, itt is elég nagy a kontraszt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

A Széchenyi rakpart 2024. szeptember 21-én és most.

Fotó: Bankó Gábor/444