„Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak” – reagálta Siklósi Beatrix a közmédiás manipulációgyűjteményre

„Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak, mint ez az arc és név nélküli »munkacsoport«”

– így reagált az MTVA Facebook-posztja alatti kommentben Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió nemrég kirúgott csatornaigazgatója arra, hogy a közmédia kedden közzétett egy dokumentumot a hírszerkesztésben az elmúlt években tapasztalt kormányzati befolyásról.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa egy csaknem 500 oldalas gyűjtést adott át a megújuló közmédia júliusban kinevezett vezetőinek: ebben e-mailek, SMS-ek bizonyítják, hogy politikai utasításokat kaptak. Ezek alapján látszik, hogy sokszor elkaszáltak egy-egy külpolitikai hírt, ha politikailag kedvezőtlen lehetett volna az Orbán-kormányra nézve, de olyan levelet is bemutattak, amiben Havasi Bertalan adott címet egy hírnek.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó projektvezetője beszél a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójának sajtótájékoztatóján Törökbálinton, a Tábitha Házban 2024. november 5-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Siklósi a felháborodott kommentjében – ami a HVG vett észre – úgy fogalmazott:

„10 éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az »átkos Orbán rendszert«, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja.”

A lap felidézte, hogy a júliusban elbocsátott Siklósit korábban sok kritika érte, mivel rendszeresen holokausztot relativizáló, antiszemita, rasszista, kirekesztő tartalmakat idézett. 2003-ban, az Éjjeli Menedék című műsor szerkesztőjeként, meghívta David Irvinget, a holokauszttagadás miatt több országból kitiltott és jogerős börtönbüntetéssel sújtott brit történészt, ezután Siklósinak távoznia kellett a közmédiából. 2007-től az Echo TV-ben folytatta az Éjjeli Menedéket, 2014-ben pedig főszerkesztői kinevezést kapott az MTVA Vallási, Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek élére (a magyarországi történelmi egyházak vezetői közös levélben tiltakoztak), 2020-ban pedig a Kossuth Rádió csatornaigazgatója lett.