Az első félévben 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni az Erste ügyfeleitől

A működési eredmény 14 milliárd forinttal, 11 százalékkal volt magasabb az idei első félévben, mint tavaly, a féléves eredmény azonban 69,2 milliárd forintról húsz százalékkal 55,7 milliárd forintra csökkent – mondta Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója a bank szerdai sajtótájékoztatóján. Az erősebb működési eredményt és a javuló üzleti mutatókat ugyanis bőven ellensúlyozták a magasabb adóterhek (amik az OTP első féléves eredményét is rontották).

Fotó: ALEXANDER KLEIN/AFP

A féléves működésről szóló tájékoztatón elhangzott: jelentősen csökkent a bank ügyfelei ellen irányuló csalási kísérletek száma, de még így is közel 21 ezer ilyen próbálkozás volt a tavalyi első féléves több mint 35 ezer után (főleg a bankkártyás csalási kísérletek száma esett vissza). A csalók összesen 6,7 milliárd forintot próbáltak lenyúlni erstés számlákról, és már nemcsak a magán-, hanem céges számlák is célkeresztbe kerültek. A tavalyi 7,7 milliárd forint után idén 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni a bank ügyfeleitől, „ebből 5,7 milliárdot mentettünk meg” – mondta Zsiga Krisztina kockázati vezérigazgató-helyettes.

A bank vezetői arról is beszéltek, hogy