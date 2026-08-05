Kedden megszavazza az Országgyűlés az új államfőt

A TISZA-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről

- posztolta a kormánypárti frakció a Facebookra. Mint írják, kedden tartják meg a szavazást Sulyok Tamás utódjáról.

Azt, hogy kit fognak jelölni, még nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: Németh Dániel/444

Sulyok Tamás megbízatását július 20-án szüntette meg a kormánypárt, az Alaptörvény szerint ehhez képest harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania az Országgyűlésnek. Az új - elvileg ideiglenes, a beígért alkotmányozással ugyanis új államfőt is ígért a Tisza - köztársasági elnök a szavazás utáni nyolcadik napon, vagyis augusztus 19-én léphet hivatalba.