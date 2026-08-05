Lannert Judit: Takaró Mihály immár semmilyen befolyással nem bír az oktatás irányítására

Az oktatási és gyermekügyi miniszter arról posztolt, hogy az új Nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják, az új, átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé.

„Miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát – megkeserítve a középiskolás tanulók és tanáraik életét – ezért ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdtük. Első lépésként teljesen megújítottuk az érettségi tétel-előkészítő bizottságot. Az új szabályozásra vonatkozó javaslatot már az új bizottság készíti el”

– írta Lannert Judit, aki szerint a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, ami csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, és növeli a magyartanárok szakmai szabadságát.

A tervek szerint nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, hogy a végleges szabályozás a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön. Lannert azt írja: