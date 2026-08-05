Lekésték az aznapi utolsó vonatot, ott ragadtak az állomáson, azt meg lebombázták az oroszok

Nyolc ember meghalt a Kvitneva vasútállomáson, miután az éjjel orosz rakétatámadás érte a Kijevi területen fekvő Brovari járást is. Este a vonatuk kis késéssel közlekedett, ezért az emberek lekésték az utolsó csatlakozást, emiatt az állomáson ragadtak. Öt helyszínen logisztikai vállalatok létesítményei is érintettek, emellett lakóépületek is megrongálódtak.

Az állami tulajdonú ukrán vasúttársaság korábban arról számolt be, hogy a Kijevi terület elleni nagyszabású orosz támadást követően holttesteket találtak egy, logisztikai központok közelében fekvő vasúti peronon. A vasúti közlekedés a Brovari járásban egyelőre nem indult újra.

Füst Kijev mellett Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Idén ez volt az eddigi legsúlyosabb támadás: Kijevben és a környékén 14 ember meghalt, legalább 22 ember pedig megsérültek. Előző nap a Fekete-tengeri Gelendzsik strandján a nyaraló emberek közé csapódott és 7 embert megölt egy drón. (Pravda)