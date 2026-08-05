Magyar Péter szerint az elődök mulasztásai és rossz döntései miatt ilyen sebezhető a magyar energiarendszer

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány szerdai ülésén - mondta a Facebook-oldalára feltöltött szerda esti videójában Magyar Péter. A bejelentése alapvetően közép- és hosszútávon ható energiafejlesztési programokról szólt, a mostani kritikus helyzetről Magyar azt mondta, hogy „jelenleg óvatosan optimisták vagyunk: az elmúlt napokban sikerült megőriznünk Magyarország energiaegyensúlyát, egyelőre elkerülnünk Paks teljes leállítását” - de a következő órák és napok még kritikusak lesznek, tette hozzá.

A mostani energiaválság kapcsán Magyar az Orbán-kormányok felelősségét hangsúlyozta.

„Elődeink számtalan mulasztása és tudatosan rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését Magyarországon. A tárolókapacitások fejlesztése elmaradt. Ha mindezek rendelkezésünkre állnának most, akkor hasonló nehézséggel bizonyosan nem szembesülnénk. Paks pedig nem volt felkészítve a most tapasztalható alacsony vízállásra”

- mondta, hozzátéve, hogy az előző kormány az energetikai fejlesztésekre és a klímaváltozásra való alkalmazkodásra rendelkezésre álló uniós forrásokról is lemondott.

Magyar azt hangsúlyozta, hogy fel kel készülni a jövőbeli hasonló helyzetekre, ezért a szerdai védelmi munkacsoportban arra adott utasítást, hogy minden szakterület készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiát.

Az átfogóbb tervekről a miniszterelnök egyelőre inkább csak a fő irányokat jelezte. A tervezett fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg - mondta. Bejelentése szerint olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek.

Magyar Péter azt mondta, hogy

868 milliárd forintos uniós energetikai fejlesztési forrást fognak hazahozni;

bővítik az energiatároló kapacitásokat;

korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot;

valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.

Néhány konkrétabb miniszterelnöki ígéret: