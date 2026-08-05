Majka életveszélyes fenyegetést kapott, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

„Este 11-kor a privát telefonszámomra kaptam egy életveszélyes fenyegetést” – kezdi Facebook-posztját Majka, aki emiatt úgy döntött, elhalasztja koncertjét Sepsiszentgyörgyön.

„Az sms írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, és hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarral. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok… Ugye nem kell mondanom, vajon honnan ered ez a gyűlölet…” – írja a Majka néven előadó Majoros Péter, hozzátéve, hogy hozzászokott a „mocskolódáshoz és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét” a mondanivalója, de ahhoz, hogy a saját privát számán zaklassák éjjel, ahhoz nem.

„Az ügyvédünk azt tanácsolta, hogy vegyük ezt komolyan. A feljelentést megtesszük, és utánajárunk annak, kik akarnak/akartak bajt okozni. A koncertet, az utazást és azt a két napot, amit ott szerettünk volna eltölteni, így nem tudjuk bevállalni, addig, amíg ez nem tisztázódik.”

Bejegyzése végén azt írta, „teljes döbbenettel” veszi tudomásul, „hogy hová zülleszti le az emberek gondolkodását a politika”, és csak remélni tudja, „hogy a magyar nép egyszer majd összefog a bajban, és nem külön, hanem együtt próbálja megoldani azt. Pártoktól, népcsoportoktól és hangzatos hazugságoktól mentesen”.