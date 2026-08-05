Nem érdemes örülni a hétvégi enyhülésnek, jövő héten visszatér a forróság

Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, de az Időkép előrejelzése szerint jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.

Azt írják, hogy pénteken érkezik egy hidegfront, széllel és záporokkal, zivatarokkal, ami szombatra 7–8 fokos felfrissülést hoz, így aznap már csak 29 és 34 fok között mérhetjük a maximumokat.

Vasárnap hajnalban sokfelé 20, északkeleten pedig akár 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, és ezt érdemes kihasználni egy nagy szellőztetéssel, mert a jövő héten újra anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, ismét egyre forróbb levegő érkezik fölénk.

Vagyis vasárnap már több helyen megközelítjük, elérjük, a jövő hét folyamán pedig ismét többfelé meghaladjuk a 35 fokot. Hogy ismét elérjük-e a 40 fokot, még kérdéses, de a jelenlegi számítások alapján úgy néz ki, 37–38 fok körüli maximumokat többfelé mérhetünk.