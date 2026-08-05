Orbán Gáspár hatszor repült honvédségi gépen Csádba és Nigerbe

Orbán Gáspár századosként hatszor utazott a Magyar Honvédség repülőgépén, állami pénzből Csádba és a szomszédos Nigerbe – derült ki a Magyar Hang adatigényléséből, illetve a HM Védelemgazdasági Hivatalának a válaszából.

Bár a választások előtt az Orbán-kormány azt állította, hogy nincs is csádi misszió, a birtokunkba jutott dokumentumok szerint 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium készített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról. Ebben a 2026-os évre összesen több mint 26 milliárd forintos kiadással számoltak.

A művelet végül ismeretlen okból nem valósult meg, de az kiderült, hogy Orbán Gáspár kapta meg a misszióvezetői feladatokat, és a magyar delegáció tagjai neki jelentettek.