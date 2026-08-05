Rákkeltő méreg csorog a Dunába, szemben nyugágyak sorakoznak a Hajógyári-szigeten

Szabad szemmel látni, ahogy az egykori Óbudai Gázgyár területéről sárgás-zöldes-büdös folyadék csordogál a Dunába, illetve a kiszáradt part menti részre, és néhol pocsolyává áll össze, írtuk pár nappal ezelőtt, amikor még a mostaninál is alacsonyabb volt a Duna vízállása.

Szendrőfi Balázs természetfilmes, zeneszerző, halkutató kedden egy drónfelvételt tett közzé a Facebookon. Ezen az látszik, ami a mi pénteki képeinken még nem látszhatott: a gázgyári oldallal szemben, a Hajógyári-szigeten egy sor nyugágyat tettek ki. Mintha egy idilli partszakaszon lennénk, nem pedig az egyik legsúlyosabb magyarországi környezetszennyezés helyszínétől néhány tíz méterre.

A Sziget Fesztivál vasárnap kezdődik, a területet ilyenkor már ők bérlik. „Ebben a bérleti megállapodásban egyértelműen szabályozva van, hogy melyek azok a veszélyes vagy természetvédelem alatt álló területek, amelyeket nem használhatunk – írták. – Az említett partszakasz – bizonyos időszaki korlátozások mellett – évtizedek óta szabadon használható, amit az év egyéb időszakában is sokan igénybe vesznek.”

Az előző években is bevizsgáltatták a parthoz közeli vizek minőségét – amúgy itt olyankor, amikor nincs fesztivál, a kutyások úsztatják állataikat, nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb helyszín –, idén is így tesznek majd. A szennyeződéshez közeli részeket korábban is lezárták a látogatók elől, de a „Duna strandszerű használatát” sehol nem engedélyezik, bármilyen is legyen a víz minősége. „Amennyiben az idei vizsgálati eredmények megengedik, úgy a hatóságok ajánlása alapján a gázgyári területtől távolabb kijelölünk egy részt, ahol korlátozottan, maximum térdig engedjük be a látogatóinkat és az erre kijelölt területeken kívüli részt kordonokkal lezárjuk” – írták.

Ami a napágyakat illeti: azok ideiglenesen vannak ott, amíg tart a fesztiválhelyszínek kialakítása. „A napágyak használatának biztonsága egyébként nem függ össze a gázgyári vízszennyezéssel, azok a látogatók kényelmét szolgálják, mint ahogy kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelő, nap elleni védelemre, árnyékos pihenőhelyekkel és egyéb megoldásokkal biztosítjuk azt” – áll a Sziget Fesztivál Sajtóiroda válaszában.

Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése évtizedek óta megoldatlan probléma. A szennyező Fővárosi Gázműveket már csaknem harminc éve kötelezték a kármentesítésre, amiért most a jogutód MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felel. A terület teljes kármentesítése, ha végre el is kezdődhet a munka, még hosszú évekig tarthat, és akár 40 milliárd forintba is kerülhet.