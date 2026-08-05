Reuters: Amerika az iráni háborúban „gyakorlatilag az összes” nagy hatótávolságú rakétáját felhasználta

Az amerikai hadsereg az Iránnal folytatott öt hónapos háború során annyit használt fel a nagy hatótávolságú rakétáinak készleteiből, ami „aggodalomra adhat okot a hadsereg jövőbeli konfliktusokra való felkészültségét illetően” – írja három forrására hivatkozva a Reuters. A lap információi szerint ezek zömében föld-föld típusú, úgynevezett Army Tactical Missile Systems (ATACMS) és Precision Strike Missiles (PrSM) rendszerek. Két forrás szerint az Egyesült Államok „gyakorlatilag az összes” ilyen fegyvert felhasználta, de pontos adatokat nem közöltek.

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Arról egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a hadsereg, hogy milyen mértékben fogytak el rakétáik, amik darabonként több mint 1 millió dollárba kerülnek.

Az amerikai hadsereg birtokában lévő, precíziós, nagy hatótávolságú rakéták számának drámai csökkenése miatt ha Donald Trump amerikai elnök a jövőben újra nagyszabású támadásokat indítana Irán ellen, akkor a hadseregnek nagyobb mértékben kell majd támaszkodnia a kockázatosabb, pilóta által irányított bombázási bevetésekre.

A lap egy negyedik, az ügyet jól ismerő forrása szerint a precíziós fegyverek intenzív használata ellenére az Egyesült Államok képes pótolni a készleteket.

A készletadatokkal kapcsolatos kérdésre a Fehér Ház közzétett egy nyilatkozatot Trumptól, amiben az amerikai elnök azt írja, hogy az Egyesült Államoknak „sokkal több lőszere van, mint bárkinek a világon”, „sokkal több, mint amennyire szükségünk van”. Sőt, Trump szerint több lőszert gyártanak, „mint valaha”, illetve „rekordszintű mértékben bővítik gyáraikat és berendezéseiket”.