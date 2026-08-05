Ruff Bálint rendkívüli ülést kezdeményezett, a jövő héten újra összeül a parlament

Miután a héten a hőség okozta válsághelyzet miatt nem ült össze az országgyűlés, a jövő hétre rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Fotó: Németh Dániel/444

Az indítvány szerint az augusztus 10–11 napokon tartott ülés napirendjére kerülhet a közneveléssel, a rendvédelmi szervekkel és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos törvények módosítása.

Az indítvány indoklása szerint a mostani energiaválságot figyelembe véve módosítanák az akkumulátorüzemekre vonatkozó szabályokat, hogy átláthatóbb és környezetvédelmileg biztonságosabb legyen a szabályozás. Szerepel a javaslatok között az is, hogy a vényköteles gyógyszerek 5 százalékos áfáját eltöröljék.