Többen meghaltak egy Kijevet ért orosz rakétatámadásban

Oroszország szerdára virradó éjjel ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát, azon belül is Kijevet és környékét: a támadásban 14 ember meghalt, legalább 22 ember pedig megsérültek. A BBC azt írja, idén ez volt az eddigi legsúlyosabb támadás.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Több mint egy órán át volt érvényben légiriadó, miközben ballisztikus rakéták csapódtak be a fővárosba és környékére. A kijevi katonai közigazgatás közlése szerint a támadás lakóépületeket és raktárakat rongált meg. Timur Tkachenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetőjének közlése szerint összesen tizennégyen vesztették életüket. szerinte az ellenség „ismét szándékosan támadja a civileket és a polgári infrastruktúrát”.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt mondta, attól tartanak, hogy a belvárost ért támadások után emberek rekedhettek a romok alatt.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta a Kijev elleni támadásait, miközben Ukrajna is megnövelte az orosz polgári infrastruktúra elleni támadásait. Ismét célba vették az orosz online kereskedőcég, a Wildberries raktárépületeit is. Kedd reggel a Moszkvai régióban öt ember meghalt és tíz megsebesült a Wildberries raktáraira mért támadások során. Az orosz hatóságok szerint pedig hét ember halt meg, 58 pedig megsebesült, amikor a Fekete-tengeri Gelendzsik strandján a nyaraló emberek közé csapódott egy drón.

Mindkét fél tagadta, hogy szándékosan civileket vennének célba.