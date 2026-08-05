Vitézy: 42 új, 120 méteres motorvonatot vesznek, teljesen megújul a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkja

Az uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb eredménye, hogy a kormány még az idén ki tudja írni azokat a közbeszerzéseket, amikkel megújíthatják a teljes HÉV-járműflottát a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon, így „belátható időn belül elbúcsúzhatunk a ma 45–60 éves szerelvényektől” – jelentette be Vitézy Dávid.

Az NDK-ban készített HÉV-járművek a csepeli vonalon 2023. május 19-én. Fotó: Michael Nguyen/NurPhoto via AFP

A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a kormány még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, de érdemi fejlesztés nem volt, ugyanazok a régi járművek közlekednek, miközben tízezrek költöztek ki az elővárosi településekre. Lázár János miniszterként az előző ciklus elején lefújta a hévek fejlesztését, majd a most lezárult kampányban is csak egy járműközbeszerzés kiírásáig jutott, de arra egyetlen pályázat sem érkezett.

Vitézy azt írja, a hazahozott EU-s forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vesznek, vagyis teljesen megújítják a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkját. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba.

„Ez a beruházás óriási előrelépést jelenthet a magyar HÉV-közlekedés színvonalában. Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítjuk meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára” – ígérte a miniszter.