Vitézy Dávid leállíttatta a MÁV fakivágását Zuglóban

„Az elmúlt 24 órában sokan írtak nekem, és többen fotókat is küldtek arról, hogy a MÁV Zuglóban a sínek mentén végzett növényzetkezelési munkák során sorra kivágta a töltésen álló fákat. Amint értesültem a történtekről, azonnal kértem a munkák leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát” – jelentette be Vitézy Dávid.

A beruházási és közlekedési miniszter felkérte a MÁV-ot arra is, hogy „vizsgálja felül a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát a klímaváltozás fényében, a fák mai valódi ökológiai értékét figyelembe vevő alapokon”.

A MÁV történetében először létrehozzák a főtájépítész pozícióját is, hogy „egy felkészült vezető és szakmai csapat kizárólag azon dolgozzon, hogy az állomásokat és a vasúti pályákat övező zöldfelületeket a lehető legfenntarthatóbb módon, tudatosan kezeljük, természetesen a közlekedésbiztonság maradéktalan garantálása mellett”. A cél, hogy „a jövőben ne egyedi beavatkozásokkal, hanem átgondolt, szakmailag megalapozott módon gondoskodjunk a vasút menti zöldfelületekről” – írja Vitézy.

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

„A közlekedés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsterülete: a közösségi közlekedésen belül a vasút a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Ha fenntarthatóbb Magyarországot szeretnénk, akkor a vasutat kell fejlesztenünk – mi pedig ezt tesszük” – írja a miniszter.

A MÁV hatalmas területeket kezel, és ezek nemcsak vasúti infrastruktúrát jelentenek, hanem jelentős zöldfelületek is. „Természetesen a vasútbiztonság az első. El kell kerülni, hogy egy fa a viharban sínekre dőljön és balesetet okozzon. Ugyanakkor annak a gyakorlatnak is véget kell vetnünk, amely válogatás nélkül kivág minden fát ott is, ahol erre valójában nincs szükség” – írja Vitézy.