2,5 év börtönt kapott, mert ellopott egy 30 ezres mobilt

Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség azt a férfit, aki Soroksáron telefont lopott egy alvó embertől - derült ki a közleményükből. A vád lényege szerint a 41 éves férfi július 12-én délután a XXIII. kerületi Hősök terén figyelt fel arra, hogy a mellette lévő padon ülő férfi a fejét előre hajtva alszik, a mobilja viszont ott van mellette a padon, a jobb keze alatt.

A férfi megközelítette áldozatát, többször megérintette a vállát, és mikor biztos lett abban, hogy nem ébred majd fel, elvette a telefonját.

A lopást a közterületfelügyelők látták a kamerákon keresztül, hívták a rendőrséget, akik elfogták a férfit a Közvágóhíd felé tartó szerelvényen. A férfi az egyik ülésnél eldugott, 30 ezer forintos telefont átadta a rendőröknek.

A bíróság kifosztás miatt ítélte el első fokon a férfit, és az ügyészség indítványa alapján 2,5 év végrehajtandó börtönre és 225 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, és elrendelte egy korábbi, felfüggesztett büntetése végrehajtását is.