Az év leggyengébb hónapját hozta a június a boltokba

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint júniusban „mindössze” 3 százalékkal tudott nőni a boltok forgalma a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint, a nyers adat alapján ennél jobb, 4 százalékos volt a növekedés mértéke. Ez a 3 százalék bár egyáltalán nem nevezhető önmagában rossz teljesítménynek, mégis a legkevésbé jó az idén, hiszen csekélyebb növekedésre legutóbb tavaly novemberben volt példa, akkor 2,5 százalékos volt a mértéke.

Ráadásul havi szinten is folytatódott az elmúlt időszakra jellemző fűrészfogazás, vagyis az, hogy egy jobb hónapot gyengébb követ. Júniusban májushoz viszonyítva 0,4 százalékkal esett vissza a boltok forgalma.

A statisztikai hivatal szerint az élelmiszer-kereskedelemben a forgalom 1,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,1 százalékos volt a mérték. A csomagküldő és internetes kiskereskedelemben 5,2 százalékos volt a bővülés, az üzemanyag-forgalom viszont egy év után ismét visszaesett, júniusban 0,2 százalékkal. Ennél rosszabb teljesítményt a benzinkutak legutóbb tavaly júliusban hoztak össze, akkor 2,4 százalékos volt a mínusz.

Júniusban egyébként 1780 milliárd forintot hagytunk összesen a boltokban, ami 16 milliárddal meghaladja a májusi összeget.

Az idei első félévben a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal bővült, ami sokkal jobb teljesítmény az egy évvel ezelőttinél, akkor 3,1 százalékos növekedést regisztrált a KSH.