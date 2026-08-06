Irán szerint most aztán tényleg megállapodnak a Hormuzi-szoros részleges újranyitásáról, már ha közbe nem jön valami

Irán és Omán a végső szakaszába jutott a Hormuzi-szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának - közölte az iráni külügyminisztérium csütörtökön. Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak arra van szükség, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba.

Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökségnek azt mondta, Irán és Omán megállapodott az új hajózási útvonal földrajzi koordinátáiról. Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban.

Az amerikai hadsereg tengeri blokádja Irán ellen Fotó: -/AFP

A két ország hónapok óta tárgyal a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros hajózási rendjének átalakításáról. A február végi amerikai-izraeli támadások után kibontakozó háború előtt a hajók akadálytalanul közlekedhettek az Irán és Omán között húzódó szoroson, amelyen a világ kőolaj- és földgázkészletének körülbelül egyötöde halad át.

A Reuters által idézett magas rangú iráni tisztviselő szerint

Irán a szoroson áthaladó rakományok árának 5–7 százalékát kitevő díjakat szándékozik beszedni, Omán körülbelül 3 százalékról tárgyal, míg Washington hivatalosan elzárkózik attól, hogy Irán bármit megvámoljon.

Iráni részről korábban egy körforgalomszerű hajózási rendszer lehetőségét vetették fel, amely szerint az érkező hajók északi útvonalon haladnának be a Perzsa-öbölbe, a távozók pedig Omán partjai mentén, déli útvonalon hagynák el a térséget.

Bagai hangsúlyozta, hogy a megállapodás önmagában nem garantálja a biztonságos hajózást, a térség biztonsági helyzetét továbbra is befolyásolja az Egyesült Államok blokádja és más, Iránnal szembeni ellenséges intézkedések. Kazim Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes szintén megerősítette, hogy a megállapodás véglegesítése küszöbön áll, de az egyezség nem a Hormuzi-szoros teljes újranyitását jelenti, hanem egy új hajózási modell bevezetését.

Donald Trump amerikai elnök kedd este arról beszélt, hogy egy Iránnal kötendő megállapodás részeként a szoros akár szerdán vagy csütörtökön ismét megnyílhat, de Iránra „rendkívül súlyos csapás” vár, ha ez nem történik meg „nagyon hamar”. Közben már arról érkeznek hírek, hogy Amerika az iráni háborúban „gyakorlatilag az összes” nagy hatótávolságú rakétáját felhasználta. (BBC, MTI)