JÁTÉK! Kitől idézünk?

Itt egy könnyed, a legforróbb és legizzasztóbb nyári napon is felfrissülést hozó, gyors játék! A feladat annyi, hogy ki kell találni, ki mondta az alábbiakat:

„Ausztria vagy Erdély felé vettem volna az irányt, diaszpórában próbáltam volna alkotni. Mert akkor még fontosabb szerepe lett volna a független kultúrának, a nyelv életben tartásának, a magyar könnyűzene lélegeztetőgépen tartásának. Az országhatáron kívülről kellett volna őket fenntartanom. Komoly, büszke küldetés lett volna, szerzetesi misszió.”

Ízlelgessük a szavakat, az utalásokat!

Ki mondhatta?

Tóth Gabi?

Demeter Szilárd?

L. L. Junior?

Majka?

Hankó Balázs?

Azahriah?

Rúzsa Magdi?

Annyit segítek, hogy egy friss interjúban hangzott el ez, aminek az volt a felütése, hogy „könnyen lehet”, hogy ez a valaki „az utolsó igazi magyar rapsztár”.

Akkor hát ki lehet ez?

G.w.M.?

Curtis?

Sisi?

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Jó, nem húzom tovább az idegeket, mindezt a Forbes augusztusi számában mondta a magazin címlapján is szereplő és a fenti fotón is látható Schwarcz Ádám, azaz Beton.Hofi.

Aki egyébként erdélyi származású, a szülei a születése előtt költöztek át Magyarországra.