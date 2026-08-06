Kilenc óra alatt sikerült eloltani a dédestapolcsányi tüzet

Eloltották a tüzet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsánynál, ahol száz hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lombkoronája - közölte a katasztrófavédelem.

A tűz szerdán dél körül keletkezett Dédestapolcsány külterületén. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere vett részt. A helikopterek 26-szor fordultak a helyszín és a Lázbérci-tározó között, ahonnan fordulónként két köbméternyi vizet merítettek.

A lángokat kilencórányi munkával, késő estére sikerült eloltani. Még maradtak tűzoltók és erdészeti dolgozók a területen, hogy kezeljék az esetlegesen izzó, parázsló részeket. (MTI)