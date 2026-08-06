Már szombaton szavaz a Tisza-frakció arról, kit jelöl köztársasági elnöknek

Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek – mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető az MTI-nek.
A hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra (ezt hivatalosan is kitűzte az országgyűlés alelnöke), a folyamatot ehhez igazítják. A jelölt vagy jelöltek kiválasztása folyamatban van, az a cél, hogy az ülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó neveket nem árult el.
Arról még egyeztetnek, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket.
A Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.
Sulyok Tamás mandátuma az Alaptörvény 17. módosításával szűnt meg (Sulyok aláírta a módosítást, majd kiadott egy tiltakozó határozatot), július 21-től nem ő az elnök. A jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. A szabályok értelmében a parlamentnek 30 napon belül kell elnököt választania.
Magyar Péter első körben Polgár Juditot szerette volna felkérni, a Tisza is támogatta, Polgár viszont közölte, nem vállalja. Magyar Péter itt szinte minden hibát elkövetett, amit egy politikus elkövethet.
Magyar Péter és Ruff Bálint miniszter a történtek után találkozott a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botond ügyvéddel, Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, egyetemi tanárral, akivel „a nemzet sorskérdéseiről” beszéltek, majd Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével. Róla a többi között azt írta Magyar, hogy Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. „Volt miről beszélgetni.”
A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a jelölésben és a szavazáson, tiltakozásul Sulyok eltávolítása miatt. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre.
Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.
Élete megtiszteltetésének tartja, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.
Ritka pillanat, hogy határozatban tiltakozik valami ellen az elnök, amit amúgy aláírt.
A jelölt nevét még nem hozták nyilvánosságra.