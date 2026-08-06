Már szombaton szavaz a Tisza-frakció arról, kit jelöl köztársasági elnöknek

Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek – mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető az MTI-nek.

A hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra (ezt hivatalosan is kitűzte az országgyűlés alelnöke), a folyamatot ehhez igazítják. A jelölt vagy jelöltek kiválasztása folyamatban van, az a cél, hogy az ülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó neveket nem árult el.

Arról még egyeztetnek, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket.

A Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.

Fotó: Németh Dániel/444

Sulyok Tamás mandátuma az Alaptörvény 17. módosításával szűnt meg (Sulyok aláírta a módosítást, majd kiadott egy tiltakozó határozatot), július 21-től nem ő az elnök. A jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. A szabályok értelmében a parlamentnek 30 napon belül kell elnököt választania.

Magyar Péter első körben Polgár Juditot szerette volna felkérni, a Tisza is támogatta, Polgár viszont közölte, nem vállalja. Magyar Péter itt szinte minden hibát elkövetett, amit egy politikus elkövethet.

Magyar Péter és Ruff Bálint miniszter a történtek után találkozott a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botond ügyvéddel, Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, egyetemi tanárral, akivel „a nemzet sorskérdéseiről” beszéltek, majd Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével. Róla a többi között azt írta Magyar, hogy Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. „Volt miről beszélgetni.”

A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a jelölésben és a szavazáson, tiltakozásul Sulyok eltávolítása miatt. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre.