Négy éve nem volt ilyen a magyar iparban, egymás után a negyedik hónapban nőtt a termelés

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint júniusban az ipari termelés 10,1 százalékkal nőtt a nyers adatok alapján, míg a munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékos volt a növekedés mértéke az előző év azonos időszakához képest. A jelentős eltérést a két adat között az magyarázza, hogy idén júniusban kettővel több volt a munkanapok száma, mint tavaly júniusban.

Ezzel egymás után a negyedik hónapban produkál az ágazat szemmel is jól látható növekedést az előző évi teljesítményéhez viszonyítva, ilyenre legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022-ben volt példa. Azóta az ipar szinte folyamatos lejtmenetben volt, legfeljebb egy-egy hónapban sikerült némi növekedést összehoznia.

Májushoz képest azonban 1,4 százalékkal csökkent a termelés volumene, ilyen irányú változásra legutóbb idén februárban volt példa. Ezzel együtt arra, hogy júniusban mely alágazatok hogyan teljesítettek, csak egy hét múlva derülhet fény, amikor a KSH a részletes adatokat is közli. Annyit árult el egyelőre a hivatal, hogy „a feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.”

Idén az első félévben 2,4 százalékkal tudott nőni az ipar, ami előrevetíti, hogy a 2026-os év sokkal jobb lehet a tavalyinál. Akkor az első félév még 3,9 százalékos visszaesést hozott az ágazatban.