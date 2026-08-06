NoÁr szerint egy AI által generált könyvtáros alapján terjeszthette róla a Fidesz, hogy kapott 461 milliót

Kedden helyreigazítást adott ki az MTI a Fidesz korábbi közleményével kapcsolatban, melyben azt állították, hogy mások mellett Molnár Áron NoÁr is kapott NKA-s támogatást, méghozzá 461 millió forintot.

A Fidesz ezt abban a közleményében állította, amelyben kiálltak Hankó Balázs volt miniszter mellett. (Az NKA-botrány miatt nyomozás folyik, több embert meggyanúsítottak.)

Az MTI azt írta, „a közleményben szereplő 461 millió forintos összeg Molnár Áronhoz, illetve kulturális produkcióihoz történő hozzárendelését alátámasztó tételes és ellenőrizhető adatok nem állnak rendelkezésünkre, ezért az állítás valóságtartalma nem volt igazolható.”

Ezek után Molnár Áron arról beszélt, hogy amikor a Fidesz erről posztolt, akkor „megint hazudott”, ráadásul a 461 millió forintos támogatást egy mesterséges intelligencia által generált honlap alapján írhatták le. Molnár azt valószínűsíti, hogy a honlapot a Fideszhez köthető „agyalágyultak” hozták létre, bár ezt ő sem támasztotta alá semmivel.





A honlap tartalmát azóta törölték, ő viszont lementette. Így be is mutatott egy nyilvánvalóan AI által generált videót, amin egy Molnárné Nagy Erzsébet könyvtárosként bemutatkozó karakter arról beszél, ú utánanézett, hogy a hangos kritikusok közül kik kaptak támogatást, majd sorolt néhány nevet.

Molnár Áron közölte, a könyvtáros néni nem létezik, ők pedig egy fillért nem kaptak.