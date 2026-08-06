Orbán Anita több vizet kért a Dunába, a szlovákok azt válaszolták, majd adnak, ha esik

A Duna Klosterneuburgnál augusztus 4-én Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

Orbán Anita arra kérte a szlovák környezetvédelmi minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen.

Tomáš Taraba ígérete szerint mindent megtesz, hogy a Szlovákiában is jelentős vízhiány ellenére Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos 400 m³/s vízmennyiséget - áll a külügyminiszter közleményében.

Ennek alapján nem történt áttörés, a két miniszter két nappal ezelőtti tárgyalásáról is hasonló tartalmú közleményt adott ki a szlovák fél.

A magyar fél akkor is kérte a vízhozam jelentős növelését, Taraba viszont figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés csak rövid időre oldaná meg a helyzetet, és jelentős vízhiányt okozna a határ mindkét oldalán. Kiadós esőzés esetén Szlovákia kész elsődlegesen átengedni a víztöbbletet Magyarországnak, de most Szlovákiának takarékoskodnia kell a vízzel, hogy ne kerüljön saját maga is válságos helyzetbe.

Orbán Anita közleményében igyekezett „cáfolni azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Egyúttal köszönöm szlovák kollégám ígéretét, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani.”