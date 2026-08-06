Dögmeleg jó reggelt kívánok a tetőző hőségben! Ismét itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Csak áramra százmilliárdokkal többet kell költenie az országnak a hőség miatt, és nagy a baj a földeken is. Stabilan emelkedő tendenciát mutatnak a vízállások Paksnál és Budapestnél is, de már látszik, hogy jövő héten sem lesz sokkal jobb a helyzet. Soha nem volt még ilyen forró az éjszaka Magyarországon.
Magyar Péter szerint az elődök mulasztásai és rossz döntései miatt ilyen sebezhető a magyar energiarendszer: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, felpörgetik a szél- és geotermikus beruházásokat.
Ruff Bálint rendkívüli ülést kezdeményezett, a jövő héten újra összeül a parlament, kedden megszavazza az Országgyűlés az új államfőt.
Virtuális lincselésről beszél az M1 Híradó éléről fél nap után kirúgott Hajdú Gábor, Mészáros Lőrinc korábbi sajtósa. „Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak” – reagálta Siklósi Beatrix a közmédiás manipulációgyűjteményre.
Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott: bár Vitézy Dávid szimbolikus projektként kezeli az újranyitást, Polics József nem tett le a vasútmentes belvárosról.
Eltűnt közel 20 milliárd forint a jegybanki alapítványokhoz kötődő GTC magyar leányánál: brutális veszteséget kellett elkönyvelnie a GTC Origine Kft.-nek, miután a befektetései feltételezhetően nem érnek annyit, amennyit gondoltak, de például egy 6 milliárdos kölcsönt is leírtak, mondván, úgysem kapják vissza.
Szétadóztatják az OTP-t, az erős forint és a változó kamatstop-szabályozás is rontotta a nagybank eredményét, de azért így is összejött az első félévben 482 milliárd forintnyi nyereség, bár a korrekciókkal együtt ez 100 milliárddal is több lenne. (Közben az első félévben 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni az Erste ügyfeleitől.)
14-en meghaltak egy Kijevet ért orosz rakétatámadásban, köztük nyolcan azért, mert lekésték az utolsó vonatukat, és a megtámadott vasútállomáson rekedtek.
Az Anthropic mesterséges intelligenciája álprofilokkal, embereket megtévesztve próbálta meghackelni a GitHubot, és amikor a Mythost szembesítették a tevékenységével, az a korábbi lépéseit úgy módosította, hogy azok ártalmatlannak tűnjenek, és még azt is fontolóra vette, hogy új személyazonosságot vesz fel a művelet folytatásához.
És végül: a Saját Tőke podcastben arról volt szó, hogy bezárnak-e az autógyárak.
Amikor a vezérigazgató kiáll a nyilvánosság elé, hogy bízik a befektetők jóindulatában, akkor már tudod, hogy baj van.
A szárazság miatt kevesebb az áram, miközben a hőség miatt több kellene. Paks nagyon olcsón termel, ezért pénzügyileg is fájó, hogy nyolc turbinájából hét leállt. Gazdasági sokkot nem okoz a krízis, de lesznek fájdalmas hatásai.
A miniszter felkérte a MÁV-ot arra is, hogy „vizsgálja felül a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát a klímaváltozás fényében, a fák mai valódi ökológiai értékét figyelembe vevő alapokon”.
„Hozzászoktam a mocskolódáshoz és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét a mondanivalóm, de ahhoz, hogy a saját privát számomon zaklassanak éjjel, ahhoz nem.”
Az energiaválságot figyelembe véve módosítanák az akkumulátorüzemekre vonatkozó szabályokat.
James Bond viszont büszke lenne az eredményre.
Nem nagyon, de határozottan magasabb a Duna vízszintje.
Az elmúlt években hatalmas árvízek vonultak le a Dunán, elég éles a kontraszt a mostani, nagyon alacsony vízálláshoz képest.
Nem látványosan, de lassan és stabilan emelkedik a vízállás, miközben tetőzik a hőség, várhatóan 42 fokkal.
Nagyot ment a Facebookon egy drónfelvétel. Megkérdeztük a Sziget Fesztivált, hogy mi történik itt.
Áttérnek a többügynökségi modellre, az idei évre szóló zárt, meghívásos pályázatok után ősszel meghirdetik a következő időszakra szóló öt nagy tendert is, várhatóan 1+1 évre.
Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott. Bár Vitézy Dávid szimbolikus projektként kezeli az újranyitást, Polics József nem tett le a vasútmentes belvárosról.
Nyolc embert öltek meg a Kijevi területen lévő Brovari járásban.
Hogy megint lesz-e 40 fok, az még kérdéses, de 37-38 biztosan lesz.
„10 éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az »átkos Orbán rendszert«, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja” – kommentelte a Kossuth Rádió nemrég kirúgott csatornaigazgatója.
Brutális veszteséget kellett elkönyvelnie a GTC Origine Kft.-nek, miután a befektetései feltételezhetően nem érnek annyit, amennyit gondoltak, de például egy 6 milliárdos kölcsönt is leírtak, mondván, úgysem kapják vissza.
Trump szerint azonban az Egyesült Államoknak „sokkal több lőszere van, mint bárkinek a világon”.
Az elmúlt 16 évben kormányzó Fidesz-KDNP nem hagyja ki a ziccert: az energiaválság miatt üti-vágja a legatyásodott infrastruktúrát kezelni próbáló, három hónapja kormányzó Tisza Pártot. De mit alakítottak Orbánék válságok idején?
A közvélemény-kutató friss felmérése szerint ezzel simán be is jutnának a parlamentbe.
A Száva sem képes lehűteni a reaktort, ha a helyzet rosszabbodik, lehet, hogy teljesen le kell majd állítani.
Továbbra sem kapcsolták le az utolsó paksi turbinát.
Az oktatási és gyerekügyi miniszter arról írt, hogy elkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása.
Kiadták az adatokat, hogy hányszor járt állami pénzen a végül soha meg nem valósult misszión Orbán Viktor fia.
14 halott és 22 sérült.
Ukrán gépek közelében robbantottak volna.
Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, felpörgetik a szél- és geotermikus beruházásokat.
Olyan meleg volt hajnalban, mint régebbi augusztusokban a nap legmelegebb pontján.
Magyarország jelenleg másodpercenként 400 köbméternyi vizet kap, amivel Taraba szerint Szlovákia eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek.
Soha nem vett részt propaganda készítésében, Magyar Péternek pedig Mészáros birodalmában a kollégája volt - mondja a volt Hír és Echo TV-s.
A csalási kísérletek száma jelentősen csökkent, de már nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számláit is próbálják megcsapolni.
Bár a képernyőről eltűntek, mégis túlélték a Tények kivégzését.
A jelölt nevét még nem hozták nyilvánosságra.
Ami a külföldön élő, távollétükben büntetőeljárás alá vont Kreml-kritikusok jogait korlátozza.
Azért így is összejött az első félévben 482 milliárd forintnyi nyereség. De a korrekciókkal együtt ez 100 milliárddal is több lenne.
Amikor a Mythost szembesítették a tevékenységével, az a korábbi lépéseit úgy módosította, hogy azok ártalmatlannak tűnjenek, és még azt is fontolóra vette, hogy új személyazonosságot vesz fel a művelet folytatásához.