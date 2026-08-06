Zelenszkij bejelentette, hogy csapást mértek két, Oroszország belsejében működő olajfinomítóra

Az ukrán hadsereg csapást mért két, Oroszország belsejében működő olajfinomítóra - közölte csütörtökön Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök azt írta a Telegramon, hogy az ukrán erők az oroszországi Baskir Köztársaságban működő Basnyefty-Novojl finomítót, valamint a jaroszlavli régióban található Szlavnefty-Janosz finomítót támadták.

A Szlavnefty-Janosz kapacitását tekintve Oroszország ötödik legnagyobb olajfinomítója. Ukrajna 2026 eleje óta legalább hatszor támadta meg az üzemet. Az ukrán drónok rendszeresen támadják az orosz olajfinomítókat, és ez a létesítményeket részleges vagy teljes üzemleállásra kényszeríti; ezek a zavarok hozzájárulnak az üzemanyaghiányhoz és az árak emelkedéséhez.

Azt Mihail Jevrajev kormányzó is elismerte, hogy az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a Volga menti jaroszlavli régiót, a légvédelem 92 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az éjjel és a reggeli órákban. A Jaroszlavl és Moszkva közötti autóutat lezárták.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 605 ukrán drónt lőtt le Oroszország 19 régiója, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint csütörtökön, helyi idő szerint délelőtt tízig nyolc, a főváros felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

Közben az ukrán hatóságok is beszámoltak egy ukrán hajót ért orosz támadásról a Fekete-tengeren.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója szerint egy bissau-guineai zászló alatt közlekedő, ukrán búzát szállító kereskedelmi hajót ért találat a Fekete-tengeren, Odessza térségében. A hajótest megrongálódott, a legénység többi tagját kimenekítették. Kiper szerint Oroszország továbbra is kereskedelmi hajókat támad a Fekete-tengeren, ami nemcsak a civil lakosságot veszélyezteti, hanem a globális élelmezésbiztonságot is. Ukrajna a világ egyik jelentős gabonaexportőre, szállítmányainak jelentős részét az odesszai kikötőkön keresztül juttatja el külföldre.

Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy az orosz erők a Fekete-tengeren két szárazáru-szállító ukrán hajó ellen intéztek támadást, amelyek valójában katonai rendeltetésű rakományt szállítottak.

Újabb ukrán jelentés szerint Szumi megyében három halálos áldozatot is követeltek az éjszakai orosz támadások a 19 sebesülten kívül. (Medúza, MTI)