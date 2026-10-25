Magyar Péter azt írja, a győztes szerb Diáklista tagjai elmondták, „erőt adott” nekik az áprilisi magyar választás

„Az imént telefonon gratuláltam a szerbiai választásokon győztes Hallgatói Lista vezetőinek. Biztosítottam őket Magyarország támogatásáról. Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk” – írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

Szerbiában, miután összeszámolták a vasárnapi parlamenti választáson leadott szavazatok nagy részét, Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét.

Természetesen még számolják a szavazatokat, de a legfrissebb projekció szerint a Diáklista 52 százalékkal magasan vezet, míg Vučić listája mindössze 39,3 százalékot ért el. Így az előrejelzések alapján 138 mandátumot szereznek az új parlamentben, ami bőven meghaladja a többséghez szükséges 126-ot, Vučić 104 képviselői helyével szemben.

Az Egyetemista Lista eredményvárója abban a percben, amikor Vučić elismerte a vereségét. Fotó: Németh Dániel/444

Az Egyetemista Lista bár nem nevezte még meg, hogy kit jelölnek a győzelmük esetén miniszterelnöknek, a listájukat Ilija Srdanović vezette. Ő egy szerb orvos, kardiológus és az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karának egyetemi tanára. A szakmai és tudományos karrierje mellett a szélesebb nyilvánosság előtt akkor vált ismertté, amikor nyilvánosan is támogatta a szerbiai diáktüntetéseket. De esélyes jelölt lehet Dejan Šoškić közgazdász, a szerb jegybank korábbi elnöke is, akivel Kolozsi Ádám Belgrádban készített interjút.