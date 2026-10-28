A teljes sportági listában a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást

Interaktív diagramokon, térképen és táblázatban foglalta össze a Miniszterelnökség a társasági adóból (tao) származó sporttámogatások adatait, összegeit és kedvezményezettjeit.

A kormányzati közlemény szerint miután a sport-tao-támogatások rendszere több tekintetben nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat, társadalmi megtérülése pedig nem állt arányban a ráfordított közpénz mértékével, a kormány úgy döntött, 2027-től megszünteti a sport-tao rendszerét, helyette közvetlen költségvetési támogatást juttat a sportszervezeteknek. Ahogy közleményükben írják: hogy a források átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen jussanak el a sportszervezetekhez.

A kormányzati tájékoztatás szerint tizenegy év alatt összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki a magyar sport-tao-támogatások rendszerében.

A sportági szövetségek és a minisztériumok nyilvános programlistái alapján a hat látvány-csapatsportág – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda – támogatásai lettek feldolgozva, tizenegy támogatási időszakra. Mint írják, összesen 28 712 sornyi adat lett átvizsgálva, melyből az átfedések kiszűrése után 28 688 önálló program és 3119 kedvezményezett volt megállapítható. Ebből 3367 szervezet esetében a támogatás igazolás kiállítása megtörtént, míg 240 esetben nem megállapítható a konkrét támogatáshoz kapcsolódó anyagi támogatás.

Az összesített adatok a kiadott igazolások értékét mutatják, nem a ténylegesen megérkezett vagy elköltött pénzt. Azt sem lehet megállapítani ezekből a listákból, hogy a támogatás végül ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is.

Mind a támogatási döntésekre, mind az adókedvezmény formájában juttatott közpénzek felhasználására vonatkozó adatok közérdekűek, ezért ezek nyilvánosságra hozatala jogszerű. A most közzétett összesítés a különböző szövetségi és minisztériumi forrásokból eddig is elérhető adatokat vezeti össze és teszi átláthatóbbá.

Az oldalon látható adatok szerint a teljes sportági listában a Felcsút kapta a 4. legtöbb pénzt: