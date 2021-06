Az oroszok előzékenyen engedték gólokat rúgni a csodálatos Lukakut

Belgium-Oroszország 3:0

Szentpétervár (Az oroszoknak hazai pályán, de papíron a belgák voltak a pályaválasztók.)

Oroszország: Sunyin – Mario Fernandes, Szemenov, Dzsikija, Zsirkov – Ozdojev, Barinov – Zobnyin, Golovin, Kuzjaev – Dzjuba

Belgium: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard – Mertens, Carrasco, Lukaku

Gól: Lukaku (10., 88.), Meunier (34.)

Mire lehetett számítani a meccs előtt?

Amikor a belga-orosz este kilenckor elkezdődött, még tartott az Eriksen újraélesztése miatt leállított, majd újrakezdett dán-finn. A szombati játéknap utolsó mérkőzésétől így elsősorban azt várta mindenki, hogy egyszerűen csak legyen egy rendes, normális focimeccs,

Ha nincs ez a borzalmas közjáték, a meccs előtt mindenki azzal foglalkozott volna, hogy vajon mire képesek a belgák. Ez a mostani generációjuk valószínűleg a valaha volt legtehetségesebb, még az 1980-as évek válogatottjánál is jobb. Ugyanakkor egyre többen morognak arról, hogy kezd ez az aranygeneráció felett is eljárni az idő, amire a legjobb példa Eden Hazard: néhány éve még komolyan arról volt szó, hogy ő lesz a világ legjobb játékosa, idén viszont semmit nem csinált a Real Madridban.

Hazardnak csak az öccse volt ott a belga kezdőben, ő a kispadra szorult többek közt Meunier, Benteke és Batshuayi társaságában. De Bruyne és Witsel sérülés miatt el sem utaztak Szenrpétervárra. Az oroszoknál a kezdőben sem volt egyetlen ilyen kaliberű játékos, így tényleg csak az volt a kérdés, hogy kijön-e a meccsen a két keret közti klassziskülönbség..



Ehhez képest milyen volt a meccs?

Nos, kijött. Csak nem egészen úgy, ahogy arra számítani lehetett. Az orosz védelem ugyanis megtette azt a szívességet, hogy két hatalmas hibájuknak köszönhetően előbb Lukaku, majd a csereként beállt Meunier szerezhettek gólt viszonylag könnyen.

Az oroszok egyébként nem játszottak reménytelenül rosszul az első félidőben, több támadást is vezettek, elsősorban a hatalmas Dzjuba fejét keresve. A belgák viszont az első gól után kényelmesen átállhattak a kontrajátékra, és az ellentámadásokból többször is veszélyeztették Sunyin kapuját. A nézőnek közben az az érzése volt, hogy a belgák félgőzzel játszanak – hogy valóban jóval nagyobb fordulatszámra tudnak kapcsolni, az majd a következő meccseken derül ki,

A második félidőt az oroszok kezdték jobban. Ahogy az ilyen vert helyzetben lenni szokott, mindent egy lapra feltéve támadták végig az első 15 percet. Komoly helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk Courtois kapujánál, és ez el is vette a kedvüket az egésztől. A második félidő második fele az EB eddigi legunalmasabb része volt, a belgák békésen gurigáztak, az oroszoknak meg se energiájuk, se ötletük nem maradt. Aztán a legvégén Lukaku még egy góllal megmutatta, hogy miért volt már a meccs előtt is a gólkirályi cím várományosa. Kiugratták, ő pedig gyorsabb, erősebb és pontosabb volt az elllenfélnél.

Volt térdelés?

Térdelő belgák, térdelő bíró, álló orosz Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

Igen. A belgák és a spanyol játékvezető és segédei is letérdelték. Ők vezették a BL-döntőt, és akkor is térdeltek. Az orosz közönség egy része kifütyülte ezt a produkciót.

Himnuszéneklést ki nyerte?

Az oroszok. A hazai csapat mindig jobban odateszi magát, és a szovjetektől örökölt orosz himnusz egyébként is ideális a hősiesen együtt ordításra.

Ki volt a meccs embere?

Lukaku. Mert rúgott két gólt. Mert végig azt csinált a pályán, amit akart. És főleg mert miután megszerezte az első gólját, a kamerához rohanva ordított üzenetet Eriksennek, akivel csapattársak az Interben.

Bíró és VAR

Mateu Lahoz Spanyolországban arról ismert, hogy sokkal engedékenyebb a kollégáinál. Itt viszont nem volt nehéz dolga, amit szépen illusztrál, hogy egyetlen lapot sem kellett kiosztania.

A VAR-nak gyakorlatilag nem volt dolga. Azon viszont érdemes lenne a FIFA illetékeseinek elgondolkodnia, hogy biztosan meg kell-e adni az olyan gólokat, mint Lukaku első találata. A belga csatár hatalmas lesen volt, amikor a jobbszélről felé lőttek egy beadást, de mivel az lepattant egy orosz védőről, a gólt meg kellett adni.

Aggasztó fejlemény

Castagne és Kuzjaev összefejelés után Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

Az első félidőben három csere is volt sérülés miatt. Igaz az első kettő egy szerencsétlen összefejelés után. Az oroszok a 63. percben már az ötödik cseréjüket is kihasználták, többek közt a csereként beállt Cserisevet is lecserélték.

Nagyon sok játékos holtfáradtan, túlterhelt izomzattal érkezik erre a két, összecsúszott szezon után tartott Eb-re. Hiába a hosszabb keretek és a több cserelehetőség, mint öt éve, sokan fognak a következő hetekben kidőlni, vagy legalábbis teljesen elkészülni az erejükkel.

A B csoport állása

Belgium 3 pont Finnország 3 Dánia 0 Oroszország 0

A következő fordulóban:

Finnország–Oroszország

Dánia–Belgium

Vasárnapi meccsek