Nem bírt egymással Svájc és Wales

Wales - Svájc 1-1

Baku, Azerbajdzsán, félház, állítólag 35 ezer néző, ránézésre valószínűleg kevesebb

Wales: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Allen, Morrell, Ramsey (Ampadu), Bale, Moore, James (Brooks)

Svájc: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri (Zakaria), Embolo, Seferovic (Gavranovic)

Gól: Moore (73.), ill. Embolo (49.)

Miután péntek este a nyitómeccsen az olaszok végül simán verték a törököket, szombat délután az A-csoport másik meccsén az volt a fő kérdés, hogy Wales és Svájc közül ki tudja tartani a lépést Mancini csapatával. Előzetesen nehéz lett volna túl magabiztosan tippelni, a sztárokkal is tűzdelt, 2016-ban emlékezetes Eb-menetelést bemutató walesiek és a nagyon masszív középpályával kiálló svájciak meccsén leginkább a szórakoztató, pörgő játékban lehetett reménykedni.

Granit Xhaka és Gareth Bale küzd a labdáért Fotó: NAOMI BAKER/AFP

Az első félidőn alapján ez csak módjával jött be: a meccs első negyedórája leginkább ismerkedéssel telt, a walesieket nem nagyon zavarta, hogy inkább a svájciaknál a labda, és gyors megindulásokkal próbálkoztak. Egy ilyen akcióból nőtt ki az első komolyabb helyzet: a 15. percben James beadása után Moore fejelt szépen, de Sommer az Eb eddigi bravúrját (oké, másfél meccs se telt még el) bemutatva védett.

Nem sokkal később megvolt az első komolyabb svájci helyzet is, egy szöglet után Schar fordult szépen, de Ward remekül helyezkedett. A folytatásban is a svájciaknál volt többet a labda, de túl nagyot nem kockáztatott senki a félidőben. A játékrész legvégén Seferovic megszerezhette volna a vezetést is Svájcnak, de éles szögből végül a kapu mellé lőtt.

A második félidőt is Svájc kezdte határozottabban, ezúttal már eredményesen: pár percnyi játék utá Embolo 16-ról erővel, de középre meglőtt labdáját még kiütötte Ward, de Shaqiri szöglete után Embolo már közelről gólt tudott fejelni.

Szinte rögtön kb. el is dőlhetett volna a meccs, Embolo rögtön utána nagyon jól tört középre, a 16-oson belül már nem merték felrúgni a walesiek, de Mbabu az elé letett labdát nagyon rosszul találta el, így kimaradt a helyzet.

Moore és Rodriguez Fotó: NAOMI BAKER/AFP

A következő gólig a 73. percig kellett várni, egészen addig nem nagyon találták a fogást egymáson a csapatok, de akkor egy kis szöglet után Morrell játszotta be a labdát, a lendületből érkező Moore pedig ezúttal már nem hibázott fejjel. Wales váratlanul egyenlített, és annyiban megérdemelték, hogy a megelőző negyedórában Svájc se tett sokat azért, hogy bebiztosítsák az előnyüket.

A 84. percben Gavranovic váltotta Seferovic-ot, és fél perccel később egy gyönyörű beadás után közelről kapásból be is talált, de a gólt nem adták már meg. Már az élő képen lesgyanús volt a támadás, a videóbíró pedig nyilvánvalóvá tette, hogy Gavranovic tényleg az utolsó védő előtt állt.

A svájciak nagyon megnyomták a meccs végét, egymást követték a szögletek, Wardnak többször is védenie kellett (egyszer egy óriást, de mint kiderült, Gavranovic ismét lesen volt).

A meccs vége rendkívül izgalmasan alakult, de az utolsó másfél percre megszakadt a közvetítés egy technikai hiba miatt, így csak a stúdióból derült ki, hogy 1-1 lett a vége. Svájcnak több lehetősége lett volna megnyerni a meccset, de nem éltek ezekkel, Wales pedig kihasználta ezt. Mindkét csapatra két kemény meccs vár Olaszország, illetve Törökország ellen.

Térdelés igen, kisautó nem

A kezdés előtt mindkét csapat letérdelt, de füttyöt a tévéközvetítésen át nem lehetett hallani.

Fotó: DARKO VOJINOVIC/AFP

A pénteki nyitómeccs meglepetésvendége, a labdát behordó szponzorációs kretén kisautó viszont nem tűnt fel szombaton.

A meccs gesztusa

A walesieké volt, akik a himnusz alatt a szurkolóik felé fordultak.

Taxisofőrről beszélt a kommentátor?

Igen.

Az A csoport állása

Olaszország 3 pont, +3 gólkülönbség

Svájc 1 pont, 0

Wales 1 pont, 0

Törökország, 0 pont, -3

Következő forduló június 16-án Törökország-Wales és Olaszország-Svájc meccsekkel.