Ausztria végül bedarálta Észak-Macedóniát

Ausztria-Észak-Macedónia 3:1

Bukarest (Negyedház, Szkopjéhoz közelebb, de papíron az osztrákok voltak a pályaválasztók)

Ausztria: Bachman - Lanier, Alaba, Dragović - Hinteregger, Baumgartner, Laimer, X Schlager, Ulmer - Sabizer - Kalajdzic

Észak-Macedónia: Dimitrevszki - Sz. Ritovszki, D. Velkovszki, Musliu, - Nikolov, Bardi, Ademi, Elmas, Alioszki - Pandev, Trajkovszki

Mire lehetett számítani a meccs előtt?

Már csak rövid közös történelmük alapján is az osztrákok számítottak a meccs esélyeseinek. A két csapat az Eb-selejtezőkön is egy csoportba került, az osztrákok oda-vissza nyertek, Észak-Macedónia végül pótselejtezőkön harcolta ki a részvételt. Bár történetük során először jutottak ki nagy nemzetközi tornára, nagy meglepetéseket azért már okoztak a macedónok, 2002-ben és 2006-ban is idegenben döntetlenezett Angliával, idén március 31-én pedig világbajnoki selejtezőn Duisburgban verték a németeket két legnagyobb sztárjuk, Goran Pandev és Elif Elmas góljaival.

Számolni lehetett azzal is, hogy az osztrákok némileg a komfortzónájukon kívülre kényszerülnek, a csapat gerince mégiscsak a Red Bull iskola gegenpressingjén nevelkedett. Osztrák stílusnak persze ezt se neveznénk, Franco Foda szövetségi kapitány nagyon is pragmatikus stratéga, aki játékosai egyéni képességeiben bízva sokféle formációban játszatta már csapatát. Ha valami, akkor leginkább a rakkolás jellemzi őket. Az esélyesség terhe is inkább az osztrákokat nyomaszthatta, ebben a négyesben Hollandia mögött nagyon is elképzelhető a továbbjutásuk.

Ehhez képest milyen lett a meccs?

Meglepően jól kezdődött a meccs: az osztrákok birtokolni próbáltak, de nem nagyon tudtak mit kezdeni az ilyenkor szoros 5-3-2-re visszazáró macedónokkal szemben, akik viszont, ha megszerezték a labdát, nagyon bátran és gyorsan lendültek támadásba. Nem klasszikus kontrákat vezettek, hanem felfejlődve kombináltak az osztrák térfélen. Ennek a 18. percben hirtelen véget vetett a védelem bal szélén kilépő Lainer szép gólja Zabitzer baloldali beadása után.

Stefan Lainer Zabitzer átívelése után szép mozdulattal emelte be a labdát jobb szélről a bal sarokba. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

A vezetés birtokában az osztrákok átállhattak a nekik legtesthezállóbb gegenpressingre, amivel rendre meg is zavarták a labdakihozatalban a macedón védőket. A nyomás négy percen belül kis híján újabb gólt hozott, az ötösön nagyon egyedül maradt Kalajdzic sietett el egy helyzetet. Gólt viszont Macedónia, a veterán Goran Pandev szerzett a 28. percben, egészen komikus osztrák védelmi hibasorozat után. Hinteregger egy teljesen veszélytelen helyzetben valamiért megpróbálta előrevágni a labdát, de egy csapattársát találta telibe, akiről veszélyesen vágódott vissza a kapu felé. Bachman futott ki érte a kapuból, de az Alabában megbotló Trajkovszki valahogy kisodorta a kezéből a labdát, amit Pandevnek így csak be kellett gurítania.

Ezután az első negyedóra forgatókönyve szerint folytatódott a játék, meddő osztrák mezőnyfölényben. A szünetig nem is történt már semmi drámai.

Michael Gregoritsch góljával az osztrákok végleg megszerezték a vezetést. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A második félidőt a macedónok kezdték élénkebben, Bachman egy újabb ügyetlenkedése még helyzetet is teremtett a rácsúszó Nikolovnak. Az osztrákok fokozatosan visszavették a birtoklást, de rendre hibák csúsztak a támadásaikba. Érdemi helyzete a 62. percben újra a macedónoknak, megint Nikolovnak volt, de Bachman most jól jött ki. Egy percre rá Dmitrijevszki mentett hatalmasat a Baumgartner helyére beállt Gregoritsch szép csúsztatása után. Az osztrák mezőnyfölény a 78. percben élt góllá, Alaba baloldali beadása után Gregoritsch előzte meg a kapust, és pofozta az ötösről a hálóba a labdát. A meccs hajrájában aztán egy macedón védelmi hibából Arnautović bebiztosította az osztrákok történetének első Eb-győzelmét. Egy percre rá Lainer még lőhetett volna egyet a széteső macedónoknak.

Arnautović nagy macedón védelmi hiba után biztosította be a győzelmet. Fotó: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

Bár a védelmük vérfagyasztó bénázásával és támadóik pontatlan játékával majdnem elszórakozták, az osztrákok összességében megérdemelten nyertek.

Volt térdelés?

Nem

Himuszéneklést ki nyerte?

Az észak-macedónok, akiket a Bukarestben nagyobb számban jelen levő macedón szurkolótábor is segített.

Ki volt a meccs embere?

Steafn Lainer szép gólja a másik oldalról. Fotó: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

Az UEFA-nál Alaba. Nálam Stefan Lainer, aki nagyon szép gólja mellett folyamatosan tisztára játszotta magát a jobb szélen, hatalmas területet bejátszva. Az már nem az ő hibája, hogy a második félidőben így is alig találták meg labdákkal feltűnően pontatlanul játszó társai.

Bíró és VAR

VAR-ozás nem volt, és bár elég csípkelődős volt a hangulat, a bíró is feltünésmentes tudott maradni.

A C csoport állása

1. Ausztria 3 pont, +2-es gólkülönbség

2-3. Hollandia 0 pont, 0

2-3. Ukrajna 0 pont, 0

4. Észak-Macedónia 0 pont, -2

Következő forduló június 17-én Ukrajna-Észak-Macedónia és Hollandia-Ausztria meccsekkel.